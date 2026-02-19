Очільник МОН Оксен Лісовий отримав нову заступницю
- Анастасію Софієнко призначили новою заступницею міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- До призначення Софієнко була генеральним директором Директорату стратегічного планування та відновлення МОН України.
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий отримав нову заступницю. Її призначив уряд України.
Команду керівництва МОН поповнила Анастасія Софієнко. Про це вказано у розпорядженні уряду №160 від 18 лютого.
Що відомо про Анастасію Софієнко?
Софієнко працювала у відомстві. До цього була генеральним директором Директорату стратегічного планування та відновлення МОН України. Загалом працювала на різних посадах у МОН, зокрема була і керівницею експертної групи з питань бюджетування директорату євроінтеграції, бюджетування та узгодження політик, пише УП.
Анастасія Софієнко здобула ступінь кандидата економічних наук у 2020 році, захистивши дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Наразі у міністра освіти Оксена Лісового є перший заступник Євген Кудрявець і ще шість заступників: Анастасія Коновалова, Надія Кузьмичова, Дмитро Завгородній, Микола Трофименко, Денис Курбатов і Андрій Вітренко, зазначає Interfax.
Зазначимо, що 22 січня Кабмін звільнив Андрія Сташківа з посади заступника міністра освіти і науки.
Які кадрові зміни у керівництві МОН відбулися торік?
Торік Оксен Лісовий отримав двох нових заступників.
Микола Трофименко. 2025 року уряд призначив Миколу Трофименка на посаду заступника міністра освіти і науки з питань вищої освіти. Трофименко – доктор політичних наук, доцент, ректор Маріупольського державного університету (з 2020 року). Однак опісля його встигли звинуватили у "подвійному плагіаті" у дисертаціях. Відповіді від МОН не було. Раніше цю посаду обіймав Михайло Винницький, якого уряд у серпні звільнив з посади. Винницький працював у МОН з 19 травня 2023 року. Він назвав своє звільнення політичним рішенням.
Анастасія Коновалова. Відбулася заміна і заступниці очільника МОН із питань дошкілля. Посаду обійняла Анастасія Коновалова. Оксен Лісовий заявив, що вона фахівчиня з багаторічним досвідом у сфері дошкільної освіти.