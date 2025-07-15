Железняк розкрив, хто буде міністром освіти в уряді Свириденко
- Андрій Вітренко, нинішній заступник міністра освіти, може стати тимчасовим виконувачем обов'язків міністра в уряді Свириденко.
- Вітренко є депутатом Київської міськради від партії "Слуга народу" і єдиним заступником зі старої команди Сергія Шкарлета, який залишився працювати у новій команді.
Президент України Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єрці Юлії Свириденко очолити український уряд. Склад Кабміну після її призначення зазнає змін.
Причому доволі суттєвих. Свою посаду, імовірно, втратить очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка.
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Хто буде новим очільником МОН?
Нардеп каже, що МОН отримає нового очільника, але він буде виконуватиме обов'язки міністра освіти і науки України тимчасово.
Так, т.в.о. міністра освіти в уряді Свириденко буде Андрій Вітренко. Зараз він є заступником Оксена Лісового у МОН.
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Що відомо про Андрія Вітренка та його імовірне призначення?
- Андрій Вітренко є також депутатом Київської міськради від партії "Слуга народу".
- Голова Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак називав його одним із кандидатів на посаду очільника МОН.
- До слова, Вітренко єдиний із заступників зі старої команди одіозного ексміністра Сергія Шкарлета залишився працювати у новій команді як заступник Оксена Лісового.
- Нагадаємо, що громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватила заступника очільника МОН Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримало його.
- Вітренко заявив, що ніхто з ним не спілкувався щодо призначення очільником МОН, але від такої пропозиції не відмовиться.
- Він заявив, що йому не подобається політика МОН щодо частини реформ.
- Також Вітренко має намір балотуватися на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, якщо буде така можливість.
- Студенти вийшли на протести проти призначення його міністром чи т.в.о. очільника МОН. Також вимагають звільнення його з відомства.