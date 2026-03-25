Що таке "андрути": у назви цього смаколика дуже цікаве походження

В українській мові навіть звичайні солодощі можуть розповісти несподівану історію. Історія цих слів веде нас крізь мовні запозичення, культурні контакти та локальні традиції, які й сьогодні зберігаються в живому мовленні.

Коли ми говоримо "вафлі", усе зрозуміло: хрусткі, солодкі, з характерною "сіткою". Але варто поїхати на Захід України – і раптом чуєш інше слово: андрути. Чому ж так, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Чому "вафлі" – це "андрути"?

Цей смаколик має багату історію – від античних коржиків у Стародавній Греції до сучасних бельгійських ласощів, і навіть має власне свято – 25 березня. Вони бувають хрусткі чи м’які, з начинкою чи без, і стали символом кулінарної винахідливості у багатьох країнах світу.

Та поруч з рецептами в українській мові є кілька назв, одна – широко поширена, інша – регіональна.

В українській мові поряд із загальновживаним словом вафлі існує менш поширена, але дуже цікава назва – андрути. Це не просто синонім, а приклад того, як історія, культура і мови переплітаються в повсякденній лексиці.

Слово "вафлі" прийшло до української через польське wafle, яке, своєю чергою, походить від німецького Waffel. Корінь сягає ще глибше – до середньоверхньонімецького wāfel, що означало "стільникова структура" або "комірка". Саме тому класичні вафлі мають характерний "сітчастий" візерунок.

Назва "андрути" має інше, більш "локальне" походження. Вона прийшла в українську мову з польської – andruty. Польське слово, ймовірно, пов’язане з ім’ям Андрій (Andrzej) або святом, коли традиційно готували такі ласощі (день святого Андрія). З часом слово закріпилося як назва тонких сухих вафель.

Цікаво! Словник дає визначення "андрути" – вафельні коржі зі згущеним молоком, тобто – тортик. А "андрут / андрута" – тонкий, хрусткий лист вафлі, який часто використовується як основа для тортів або як окремий кондитерський виріб (вафельний стаканчик).

Слово "андрути" найчастіше вживається на Заході України (у діалектах Галичини, Волині, Закарпаття) та прикордонних із Польщею регіонах.

Сьогодні "вафлі" – це літературна норма, зрозуміла по всій Україні, а "андрути" – це щось загадкове, заманливий смаколик для туристів у Львові.

Андрути зі згущеним молоком: дивіться відео

Знаєте ці факти про вафлі?

Це дуже популярний десерт у багатьох куточках світу У світі існує кілька "вафельних" свят. Найвідоміші:

24 серпня – Національний день вафель у США (пов’язаний із патентом на вафельницю).

– Національний день вафель у США (пов’язаний із патентом на вафельницю). 25 березня – День вафель у Швеції (Våffeldagen), який виник через цікаву мовну трансформацію: старовинне релігійне свято (Vårfrudagen – Благовіщення) з часом у вимові перетворилося на "день вафель".

Вафлі мають дуже давню історію: їхні "предки" існували ще в Давній Греції, де випікали тонкі коржі між металевими пластинами. У Середньовіччі вафлі стали популярними в Європі, особливо в Німеччині та Франції. У середньовічних містах вафлі продавали прямо біля церков під час ярмарків. Вафельниці з характерним малюнком з’явилися ще у XIII столітті.

Вафлі стали основою для морозивних стаканчиків, що з’явилися у XX столітті.

Існує багато різновидів: бельгійські (пухкі), віденські (м’які), класичні тонкі "андрути". У деяких регіонах України "андрути" – це саме тонкі сухі листи, які використовують для приготування тортів чи солоних закусок.

"Вафлі" і "андрути" – це приклад того, як одна й та сама страва може мати різні назви залежно від історичних контактів і регіону. Перше слово прийшло через німецько-польський вплив і стало літературною нормою, а друге – збереглося як живий діалектний спадок західноукраїнської культури.