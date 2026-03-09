Майбутні аспіранти мають бути готовими: коли стартує реєстрація на вступні іспити

Оприлюднили дати реєстрації абітурієнтів на вступні іспити в аспірантуру цьогоріч. Вона, як і в магістратуру, розпочнеться у квітні.

Відповідні дати затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. Реєструватися треба на складання єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень

Коли реєстрація на іспити в аспірантуру?

Реєстрація на ці вступні іспити відбуватиметься з 23 квітня до 14 травня. Основний період триватиме ці три тижні.

Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії ЗВО в очному або дистанційному форматі.

Якщо ви не зареєструвались протягом основного періоду, зможете це зробити під час додаткового. Він триватиме упродовж 26 – 28 травня.

Якщо процедура буде успішною, майбутній учасник іспитів повинен отримати оригінал екзаменаційного листка: особисто або поштою.

Цікаво! Торік на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру, заявляв заступник очільника МОН Микола Трофименко РБК-Україна.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України ініціювало впровадження нової моделі підготовки PhD (докторів філософії). Мовиться про проєктну аспірантуру.

Що відомо про проєктну аспірантуру?