Майбутні аспіранти мають бути готовими: коли стартує реєстрація на вступні іспити
- Реєстрація на вступні іспити в аспірантуру відбуватиметься з 23 квітня до 14 травня.
- Додатковий період – 26 – 28 травня.
Оприлюднили дати реєстрації абітурієнтів на вступні іспити в аспірантуру цьогоріч. Вона, як і в магістратуру, розпочнеться у квітні.
Відповідні дати затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. Реєструватися треба на складання єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень
Коли реєстрація на іспити в аспірантуру?
Реєстрація на ці вступні іспити відбуватиметься з 23 квітня до 14 травня. Основний період триватиме ці три тижні.
Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії ЗВО в очному або дистанційному форматі.
Якщо ви не зареєструвались протягом основного періоду, зможете це зробити під час додаткового. Він триватиме упродовж 26 – 28 травня.
Якщо процедура буде успішною, майбутній учасник іспитів повинен отримати оригінал екзаменаційного листка: особисто або поштою.
Цікаво! Торік на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру, заявляв заступник очільника МОН Микола Трофименко РБК-Україна.
Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України ініціювало впровадження нової моделі підготовки PhD (докторів філософії). Мовиться про проєктну аспірантуру.
Що відомо про проєктну аспірантуру?
- У новій моделі аспіранти поєднуватимуть навчання з роботою над дослідницьким проєктом.
- Тривалість роботи становитиме до 48 місяців.
- Зараз аспірантура поєднує навчання з індивідуальною роботою над дисертацією без окремого фінансування самого дослідження.
- У межах експерименту змінять логіку підготовки PhD: фінансуватимуть не статус аспіранта, а конкретний дослідницький проєкт із визначеною метою, строками та очікуваними результатами.
- Приймання заявок на участь в експериментальному проєкті запланували на березень 2026 року, а початок підготовки аспірантів – у липні 2026 року.