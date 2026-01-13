Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Росіяни атакували Херсонський державний університет
13 січня, 13:42
2

Росіяни атакували Херсонський державний університет

Марія Волошин
Основні тези
  • Російські дрони пошкодили будівлю Херсонського державного університету.
  • Ректор Олександр Співаковський показав фото руйнувань. 

Росіяни продовжують тероризувати Україну атаками. Під приціл потрапляють і заклади освіти.

Уночі пошкодили виш у Херсоні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення ректора Херсонського державного університету Олександра Співаковського у фейсбуці. 

Дивіться також Як відбуватиметься вступ до магістратури у 2026 році 

Що відомо про пошкодження вишу?

Ректор вишу повідомив, що університет зазнав дронової атаки з боку росіян. І показав фото наслідків влучань сьогодні вночі на будівлю Херсонського державного університету.

Співаковський при цьому зауважив: щось додати до характеристики сучасних варварів і нічого.

Нагадаємо, що у кінці листопада 2025 року росіяни дроном вдарили по студмістечку Запорізького національного університету. Внаслідок атаки пошкоджений гуртожиток і навчальні корпуси вишу, повідомляла пресслужба ЗНУ. 

Дивіться також Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ 

Скільки закладів освіти пошкодили та зруйнували росіяни у 2025?

  • Понад 340 закладів освіти в Україні були пошкоджені або знищені цьогоріч через повномасштабну війну, повідомили в ЮНІСЕФ.

  • Загальна кількість пошкоджених або знищених шкіл з моменту ескалації війни у лютому 2022 року зросла до 2 800. Оскільки це лише верифіковані ООН випадки, реальна кількість, ймовірно, є вищою.

  • Цього навчального року 4,6 мільйона дітей в Україні стикаються з перешкодами у здобутті освіти.