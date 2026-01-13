Росіяни атакували Херсонський державний університет

Росіяни продовжують тероризувати Україну атаками. Під приціл потрапляють і заклади освіти.

Уночі пошкодили виш у Херсоні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення ректора Херсонського державного університету Олександра Співаковського у фейсбуці.

Дивіться також Як відбуватиметься вступ до магістратури у 2026 році

Що відомо про пошкодження вишу?

Ректор вишу повідомив, що університет зазнав дронової атаки з боку росіян. І показав фото наслідків влучань сьогодні вночі на будівлю Херсонського державного університету.

Співаковський при цьому зауважив: щось додати до характеристики сучасних варварів і нічого.

Нагадаємо, що у кінці листопада 2025 року росіяни дроном вдарили по студмістечку Запорізького національного університету. Внаслідок атаки пошкоджений гуртожиток і навчальні корпуси вишу, повідомляла пресслужба ЗНУ.

Дивіться також Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ

Скільки закладів освіти пошкодили та зруйнували росіяни у 2025?