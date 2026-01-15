Російський дрон пошкодив корпуси Львівської політехніки

Вранці 15 січня російський ударний дрон атакував Львів. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура Національного університету "Львівська політехніка".

Які наслідки ворожої атаки на виш?

Безпілотник типу "Шахед" влучив у дитячий майданчик поблизу пам'ятника Степану Бандері.

За попередньою інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 15 вікон у п'ятому навчальному корпусі та ще одне вікно – у шостому навчальному корпусі Львівської політехніки.

Що ще відомо про атаку на Львів?

У Львові внаслідок атаки дронами постраждали 9 житлових будинків, церква святих Ольги та Єлизавети, школа №55, коледж та Львівська політехніка.

Після атаки перекрили кілька вулиць, що спричинило зміни у русі громадського транспорту, зокрема тролейбусів №27, №32 та №38.

Який виш днями атакували росіяни?