Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Російський дрон пошкодив корпуси Львівської політехніки
15 січня, 11:54
1

Російський дрон пошкодив корпуси Львівської політехніки

Марія Волошин
Основні тези
  • Російський дрон атакував Львів 15 січня.
  • Зокрема, пошкодив інфраструктуру Львівської політехніки.

Вранці 15 січня російський ударний дрон атакував Львів. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура Національного університету "Львівська політехніка".

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення вишу у фейсбуці. 

Дивіться також У Львові "Шахед" пошкодив столітню церкву Ольги та Єлизавети – одну з найвищих споруд міста 

Які наслідки ворожої атаки на виш?

Безпілотник типу "Шахед" влучив у дитячий майданчик поблизу пам'ятника Степану Бандері.

За попередньою інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 15 вікон у п'ятому навчальному корпусі та ще одне вікно – у шостому навчальному корпусі Львівської політехніки.

Дивіться також Безстрашна львівська комунальниця продовжила працювати після влучання дрона 

Що ще відомо про атаку на Львів?

  • У Львові внаслідок атаки дронами постраждали 9 житлових будинків, церква святих Ольги та Єлизавети, школа №55, коледж та Львівська політехніка.
  • Після атаки перекрили кілька вулиць, що спричинило зміни у русі громадського транспорту, зокрема тролейбусів №27, №32 та №38.

Який виш днями атакували росіяни?

  • Росіяни продовжують тероризувати Україну атаками. Під приціл потрапляють і заклади освіти.
  • Уночі 13 січня пошкодили Херсонський державний університет.
  • Загалом торік понад 340 закладів освіти в Україні були пошкоджені або знищені цьогоріч через повномасштабну війну, повідомили в ЮНІСЕФ.