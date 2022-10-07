Чи всі українські школярі цьогоріч отримали атестати про освіту
Джерело:Укрінформ
В Україні, навіть попри повномасштабну війну, триває навчання у садочках, школах та вишах. При цьому учні та студенти успішно закінчили минулий навчальний рік.
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що усі українські школярі цього року отримали атестати та табелі після закінчення відповідних класів. У цьому, за словами міністра, є перемога освітянського фронту.
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Скільки школярів отримали атестати
Понад 360 тисяч українських дітей отримали свідоцтво про закінчення 9 класу, уточнив Шкарлет. А 224 тисячі випускників отримали атестат про закінчення школи. І це попри те, що на початку березня понад 670 тисяч дітей перебували за межами України.
Яка кількість українських дітей – за кордоном
Також міністр наголосив, що українські чиновники спільно з європейськими працюють над тим, аби український атестат визнавали у країнах ЄС. Він переконаний, що українська освітня система спроможна інтегруватись в європейську.
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Як вчаться українські діти за кордоном
- За даними Європейської комісії, станом на 1 вересня понад 506 тисяч українських дітей-біженців пішли у школи країн ЄС. Загалом учні разом із батьками виїхали до 44 європейських країн, а також до США, Канади, Австралії, Японії.
- Найбільше українських дітей вчиться у школах Польщі. Цього навчального року поріг польських шкіл переступили 185 тисяч українських дітей.
- У німецьких школах зараз вчиться близько 180 тисяч українських дітей. Ця цифра продовжує зростати. Наші земляки також пішли вчитися й у професійно-технічні училища.
- У Чехії цього навчального року за парти місцевих шкіл сіло до 60 тисяч українських дітей-біженців.
- У Франції 1 вересня почали навчальний рік у місцевих школах 18 тисяч українських школярів.