Баня чи лазня: яке з цих слів правильне в українській мові

Через наявність синонімів до багатьох слів виникає плутанина, чи не якесь з них суржиком або ж калькуванням. Крім того, ускладнює ситуацію й багатозадачність деяких слів, як-от бані та лазні.

Як правильно називати приміщення – баня чи лазня, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Адама Діденко.

Яке зі слів правильне – баня чи лазня?

Одним з видів відпочинку та оздоровлення є паріння в бані. Та для позначення цього приміщення чи будівлі є ще одне слово – лазня. Тому виникає сумнів – котре зі слів питоме, а котре – запозичене чи кальковане.

Словник української мови в 11 томах (СУМ-11), дає таке визначення терміну: "будівля для миття, паріння".

Сучасні українські словники містять обидва слова, як синоніми чи з позначкою "те саме". Але різниця між словами – у походженні.

Слово "лазня" праслов'янського походження, ймовірно пов’язане з дієсловом laziti "лазити". Назви могла бути зумовлена тим, що в лазнях залізали на полиці, щоб попаритися.

Цікаво, що цього слова немає в російській мові, а українці ще так називали низьку хатину з маленьким входом, куди можна тільки пролізти навколішки. Певно, якусь господарську будівлю.

Ну і звичайно ще одне значення, розмовне "л́азня" – це те саме, що "драбина чи сходня".

Слово "баня" ж зазначене як багатозначне. Це теж приміщення для паріння. А походить чи то праслов'янської, чи то з латинської мови – bāneum (balneum) – "лазня, купальня". Згадайте, що у нас є термін – "бальнеологічний курорт", тому усе логічно.

Що таке "бальнеологічний курорт"?

Це курорт, де лікування базується на використанні цілющих природних мінеральних вод, лікувальних грязей та інших природних ресурсів для внутрішнього вживання (пиття) або зовнішнього застосування (ванни), що допомагає у лікуванні хронічних захворювань, реабілітації та загальному оздоровленні організму. В Україні це Трускавець, Моршин, Східниця, Миргород, Хмільник та курорти Закарпаття, де застосовують різноманітні мінеральні води.

А ще словом "баня" називають ще кілька речей:

Баня – "купол, опуклий дах".

Баня – солеварня, копальня.

Баня – великий гарбуз (тільки це не тиква).

А ще вислів "дати баню", означає дати прочуханки.

І є похідне – "ковбаня" – улоговина або глибока яма, наповнена водою; яма в річці, морі, стрімка западина у воді.

А ще – "калабаня" – калюжа.

Лазня чи баня: дивіться відео

Ми звикли і ще до одного слова – сауна. Втім, "сауна" у перекладі з фінської означає "лазня". Тому, правильно говорити або "фінська лазня", або "сауна" – і, аж ніяк, не "фінська сауна".

Цікаво, що в основі як руської, так і фінської лазень є та сама хата, що нагрівається "по-чорному" (без димаря).

Тому сміливо і безпомилково можете користуватися усіма словами.

А якщо боїтеся заплутатися, то місце для паріння називайте "лазня" чи "сауна", а "баня" залиште для архітектурних чи технічних значень.