"Немає кому працювати": в українських школах бракує учителів
- В Україні 53% шкіл мають незакриті педагогічні вакансії.
- У 60% шкіл вчителі вимушені викладати кілька предметів.
У школах України надалі бракує вчителів. Так, 53% закладів загальної середньої освіти мають незакриті педагогічні вакансії.
Про це на запит медіа НУШ повідомили в Державній службі якості освіти. Проблема дефіциту педагогів надалі є гострою у нашій державі.
Скільки вчителів бракує у школах?
Лише у 44% шкіл відсутні вакансії педагогів. І тільки у 40% шкіл педагоги викладають відповідно до здобутої фахової освіти.
У 60% шкіл вчителі та вчительки вимушені поєднувати викладання декількох предметів через те, що немає кому працювати,
– уточнили у Державній службі якості освіти.
Загалом станом на 1 березня цього року у нашій державі працювали 364837 педагогів у школах. На простої перебувають 852 вчителі.
Кількість вакансій у сфері загальної середньої освіти сягнула 5289,46 ставки,
– резюмували у ДСЯО.
Зверніть увагу! Очільник МОН Оксен Лісовий заявляв у межах подкасту "Діалоги", що середня зарплата вчителя в Україні зараз становить десь близько 14 тисяч. Це критично мало.
Скільки студентів-педагогів стають вчителями?
- За останні 10 років кількість вчителів, молодших 30 років, в Україні зменшилася удвічі. Вони обирають інші професії.
- Як зазначив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак, щороку на державне замовлення педагогічну освіту здобувають 10 тисяч студентів. Учителями стають менш ніж 20%.
- Він додав, що молодий вчитель мав би отримувати три "мінімалки", тобто це майже 25 тисяч. А з отриманням стажу – дедалі більше, до 40– 50 тисяч.