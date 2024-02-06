Учнів у Сумах перевели на дистанційне навчання

Школи у Сумах перевели на дистанційний формат роботи. Рішення ухвалили через зростання кількості хворих на інфекційні захворювання.

Такий формат навчання діятиме до кінця тижня. Про повернення до очного навчання влада міста повідомить додатково.

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Школи у сумах працюватимуть у дистанційному форматі

Т️ак, у Сумах вирішили перевести навчання у школах та закладах позашкільної освіти у дистанційний режим.

Також у місті обмежать проведення масових заходів до нормалізації ситуації.

М️ешканцям Сум також радять користуватись у громадських місцях та транспорті масками. А закладам – дотримуватися дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра.

У п'ятницю учні у Сумах дізнаються, як надалі вчитимуться.

Раніше ми також інформували , що на Рівненщині 40 шкіл перевели на дистанційку.

, що на Рівненщині 40 шкіл перевели на дистанційку. У КМДА розповідали, що школи у Києві можуть перевести на дистанційку, якщо рівень захворюваності серед школярів зростатиме.

Ми також писали, у яких регіонах України недавно оголосили карантин у школах.