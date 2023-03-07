Чим закордонні школи відрізняються від українських: ключові нюанси

З початком повномасштабної війни багато українських батьків були вимушені виїхати за кордон задля безпеки. Більшість дітей одразу влаштувалися до іноземної школи. Тепер батьки розповіли про відмінності шкіл в Україні та за кордоном.

Служба освітнього омбудсмена кілька місяців тому провела опитування батьків учнів, які перебувають за кордоном. Зокрема, це допомогло дізнатися, які проблеми виникають в українських дітей та як відрізняється освіта.

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У яких країнах перебували опитані українські сім'ї? Більшість опитаних учнів, які знаходяться за кордоном, перебували на навчанні у таких країнах:

у Польщі – 28,2% (2233 дітей),

у Німеччині – 24,2% (1919 дітей),

також частина батьків з дітьми перебувають у Чехії – 7,5% (591), Румунії – 3,8% (304), на Кіпрі – 3,6% (286), Нідерландах – 2,7% (214), Словаччині – 2,7% (213),

менш ніж 2% опитаних – у Великобританії, Франції, Болгарії, Іспанії, Литві, Швейцарії, Норвегії, Туреччині, Угорщині.

Чим закордонні школи відрізняються від українських

Більшість батьків звернули увагу на інше ставлення до дитини в закордонних школах. Зокрема, вчителі ставляться до українських учнів з добротою та більшою повагою. Також там інші підходи до навчання. Цікаво, що багато спільного батьки помітили з концепцію Нової української школи, яку зараз створюють в Україні.

Стосунки вчителя та дитини

Більшість опитаних звернули увагу на добре та поважне ставлення педагогів до учнів, людяність та професійність вчителів. Там педагоги не підвищують голос та надають індивідуальну допомогу, якщо в учня виникають труднощі.

Також наголошують на вільному просторі для учнів, у школах панує дружня та вільна атмосфера.

Освітні програми та зміст освіти

Батьки зазначили, що освітні програми адаптовані до життя, знання актуальні та сучасні, їх можна використовувати у житті. Навчання часто проходить в ігровій формі, також поширена практика створення шкільних проєктів під час уроків, часто проводяться безплатні екскурсії.

У закордонних школах застосовується індивідуальний підхід до кожної дитини, велика увага приділяється психологічному стану дитини, там з дітьми працює психолог, дітей вчать не конфліктувати, гратися разом тощо.

Що важливо – відсутнє надмірне навантаження дітей, діти не вчать непотрібну та зайву інформацію, вивчають менше предметів. Велика увага приділяється мистецтву, музиці, спорту, здоровому способу життя, читанню тощо.

Діти вільно почуваються на уроках, правила поведінки у школі прості, немає шкільної форми. Також там менша кількість дітей у класі, менша кількість контрольних, самостійних та домашніх завдань.

Учнів спонукають до обговорення, висловлення своєї думки, навчають поважати один одного, знаходити спільну мову, комунікувати та працювати в команді.

Заклади освіти та фінансові питання

Батьки помітили і те, що у закордонних школах відсутні так звані "батьківські комітети" та збір коштів із батьків, зокрема і на ремонт класів. Харчування повноцінне, якісне, із сучасним меню .

Відомо, що закордонні школи краще фінансуються, будівлі школи сучасні, забезпечені всім необхідним. Додаткові зошити з різних предметів теж не треба купувати.



Школа за кордоном / Фото Pexels

Переваги та недоліки освіти за кордоном

Батьки учнів, які знаходяться за кордоном, висловити власну думку щодо переваг та недоліків освіти за кордоном. Багато батьків знову серед переваг вказали на повагу педагога до дитини та людяність.

Також батьки вважають перевагами освіти за кордоном:

інший підхід до навчання, особливо до вивчення іноземних мов;

спрямованість освіти на всесторонній розвиток дитини та отримання знань, корисних для використання у житті;

більше вільного простору для дітей, багато практичних занять, зокрема на природі та менше навантаження;

увагу до психологічного стану дітей;

підтримку учнів з особливими освітніми потребами;

краще матеріальне забезпечення шкіл.

Серед недоліків освіти за кордоном батьки зазначили, зокрема:

неможливість вивчати українську мову, історію та культуру;

12-13-річне, а в деяких країнах – 15-річне навчання у школі;

платні підручники;

відсутність державних дитячих садочків.

З якими проблема стикають українські діти за кордоном

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Перебуваючи за кордоном під час повномасштабної війни, батьки зіткнулися з такими проблемами щодо навчання дітей:

Мовний бар’єр (про цю проблему зазначили 69,1% (5476) опитаних батьків).

Проблеми щодо освітнього процесу (34,8% (2756) опитаних батьків повідомили, що час навчання в закордонному та українському закладах освіти збігається, тому дитина отримувала подвійне навантаження).

Психологічні проблеми (13% (1033) опитаних батьків вказали про складний емоційний стан чи психологічні проблеми дитини, що заважали їй навчатися).

Вступ до закладу освіти – українським дітям було важко чи майже неможливо вступити до закордонної школи чи не могли перейти до наступного класу.

Ще 8,4% (663) опитаних вказали проблемою різновікові класи у закордонних школах.

До слова, нещодавно у МОН повідомили, що за кордоном через війну в Україні досі перебуває понад 500 тисяч українських дітей. Також понад 161 тисяча школярів та майже 26 тисяч дошкільнят є переселенцями.