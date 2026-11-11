Не "у розтрочку" та "оптом": як правильно українською говорити про шопінг

11 листопада у світі відзначають День шопінгу. Це неофіційне свято має на меті привернути увагу до можливості покупок зі значними знижками.

Всесвітній день шопінгу з'явився як реакція на популярність акції Singles' Day (День одинаків), яку почали проводити у Китаї 11 листопада. Цей день з часом перетворився на найбільший у світі день розпродажів. 24 канал при цьому у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як у розмові на цю тему не наробити помилок.

Як українською правильно розповісти про шопінг

У сто тридцятій добірці розповідаємо, яких помилок варто уникати, коли ви говорите про свої покупки та шопінг загалом. А також – яким українським словом замінити іншомовний термін.

Шопінг – це відвідування магазинів у вихідний день. Українською мовою можна сказати так:

закупи;

купування;

скупляння.

Також пропонуємо запам'ятати такі правильні варіанти у межах цієї теми:

(не) купляти – (а) купувати;

скидка – знижка;

у розтрочку – на виплат;

виручка – виторг;

магазин відкритий – магазин відчинений;

у продажі – у продажу;

заказати – замовити;

ярмарка – ярмарок;

розщитатися – розрахуватися;

оптом – гуртом;

в розницю – вроздріб;

наложенный платеж – післяплата;

по розміру – за розміром.

Базар, ринок і ярмарок

У Словнику української мови читаємо, що базар – це торгівля продуктами або предметами широкого вжитку на площі або в спеціально збудованому приміщенні. Також – організована торгівля спеціальними товарами в певні сезони або періоди найбільшого попиту на них.

А ринок – це місце роздрібного продажу продуктів та інших товарів; базар тощо.

Так, мовознавці кажуть, що ці слова є абсолютними синонімами в українській мові. За свідченням науковців, слово "базар" – запозичення з тюркських мов, у які воно прийшло з перської. А "ринок" – пізніше запозичення з німецької (у перекладі – круг, коло, площа) через посередництво польської, де так називають міську площу і місце торгу.

З часом слово «ринок» набуло ще одного – термінологічного значення – і вживається як термін економіки та політекономії.

У побуті частіше вживають слово «базар», а в офіційно-діловому мовленні у тому самому значенні – «ринок».

До речі, слово «ярмарок» – теж синонім до «базар, ринок». Воно запозичене з німецької мови. При цьому має вужче значення – це торг, який влаштовується регулярно у певну пору року і в певному місці для продажу й купівлі товарів. При цьому зауважимо, що правильно "ярмарок", а не "ярмарка".

Відсотки чи проценти

Чимало українців може помилково вважати одне з цих слів суржиковим. Проте можна вживати обидва. Вони є синонімами.

Однак різниця тут у тому, що "відсоток" – питоме українське слово, а "процент" – запозичене.

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