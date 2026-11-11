Не "у розтрочку" та "оптом": як правильно українською говорити про шопінг

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Всесвітній день шопінгу з'явився як реакція на популярність акції Singles' Day (День одинаків), яку почали проводити у Китаї 11 листопада. Цей день з часом перетворився на найбільший у світі день розпродажів. 24 канал при цьому у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як у розмові на цю тему не наробити помилок.

Як українською правильно розповісти про шопінг

У сто тридцятій добірці розповідаємо, яких помилок варто уникати, коли ви говорите про свої покупки та шопінг загалом. А також – яким українським словом замінити іншомовний термін.

Шопінг – це відвідування магазинів у вихідний день. Українською мовою можна сказати так:

закупи;

купування;

скупляння.

Також пропонуємо запам'ятати такі правильні варіанти у межах цієї теми:

(не) купляти – (а) купувати;

скидка – знижка;

у розтрочку – на виплат;

виручка – виторг;

магазин відкритий – магазин відчинений;

у продажі – у продажу;

заказати – замовити;

ярмарка – ярмарок;

розщитатися – розрахуватися;

оптом – гуртом;

в розницю – вроздріб;

наложенный платеж – післяплата;

по розміру – за розміром.

Базар, ринок і ярмарок

У Словнику української мови читаємо, що базар – це торгівля продуктами або предметами широкого вжитку на площі або в спеціально збудованому приміщенні. Також – організована торгівля спеціальними товарами в певні сезони або періоди найбільшого попиту на них.

А ринок – це місце роздрібного продажу продуктів та інших товарів; базар тощо.

Так, мовознавці кажуть, що ці слова є абсолютними синонімами в українській мові. За свідченням науковців, слово "базар" – запозичення з тюркських мов, у які воно прийшло з перської. А "ринок" – пізніше запозичення з німецької (у перекладі – круг, коло, площа) через посередництво польської, де так називають міську площу і місце торгу.

З часом слово «ринок» набуло ще одного – термінологічного значення – і вживається як термін економіки та політекономії.

У побуті частіше вживають слово «базар», а в офіційно-діловому мовленні у тому самому значенні – «ринок».

До речі, слово «ярмарок» – теж синонім до «базар, ринок». Воно запозичене з німецької мови. При цьому має вужче значення – це торг, який влаштовується регулярно у певну пору року і в певному місці для продажу й купівлі товарів. При цьому зауважимо, що правильно "ярмарок", а не "ярмарка".

Відсотки чи проценти

Чимало українців може помилково вважати одне з цих слів суржиковим. Проте можна вживати обидва. Вони є синонімами.

Однак різниця тут у тому, що "відсоток" – питоме українське слово, а "процент" – запозичене.

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