Не "в рассрочку" и "оптом": как правильно говорить о шопинге на украинском языке

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Всемирный день шопинга возник как реакция на популярность акции "Singles' Day" (День одиночек), которую начали проводить в Китае 11 ноября. Со временем этот день превратился в крупнейший в мире день распродаж. 24 Канал при этом в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как в разговоре на эту тему не допустить ошибок.

Как правильно рассказывать о шопинге на украинском

В сто тридцатой подборке рассказываем, каких ошибок стоит избегать, когда вы говорите о своих покупках и шопинге в целом. А также – каким украинским словом заменить иноязычный термин.

Шопинг – это посещение магазинов в выходной день. На украинском языке можно сказать так:

закупи;

купування;

скупляння.

Также предлагаем запомнить такие правильные варианты в рамках этой темы:

(не) купляти – (а) купувати;

скидка – знижка;

у розтрочку – на виплат;

виручка – виторг;

магазин відкритий – магазин відчинений;

у продажі – у продажу;

заказати – замовити;

ярмарка – ярмарок;

розщитатися – розрахуватися;

оптом – гуртом;

в розницю – вроздріб;

наложенный платеж – післяплата;

по розміру – за розміром.

Базар, рынок и ярмарка

В Словаре украинского языка говорится, что базар – это торговля продуктами или предметами широкого потребления на площади или в специально построенном помещении. Также – организованная торговля специальными товарами в определенные сезоны или периоды наибольшего спроса на них.

А рынок – это место розничной продажи продуктов и других товаров; базар и т. п.

Так, языковеды говорят, что эти слова являются абсолютными синонимами в украинском языке. По свидетельству ученых, слово "базар" – заимствование из тюркских языков, в которые оно пришло из персидского. А "рынок" – более позднее заимствование из немецкого (в переводе – круг, коло, площадь) через посредство польского языка, где так называют городскую площадь и место торговли.

Со временем слово "рынок" приобрело что-то еще – терминологическое значение – и употребляется как термин в экономике и политэкономии.

В быту чаще употребляют слово "базар", а в официально-деловой речи в том же значении – "рынок".

Кстати, слово "ярмарка" (укр. ярмарок) – тоже синоним слов "базар, рынок". Оно заимствовано из немецкого языка. При этом оно имеет более узкое значение – это торг, который устраивается регулярно в определенное время года и в определенном месте для продажи и покупки товаров. При этом отметим, что правильно "ярмарок", а не "ярмарка".

"Відсотки" или проценты

Многие украинцы могут ошибочно считать одно из этих слов суржиковым. Однако можно употреблять оба. Они являются синонимами.

Однако разница здесь в том, что "відсоток" – исконно украинское слово, а "процент" – заимствованное.

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