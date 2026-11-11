Не "в рассрочку" и "оптом": как правильно говорить о шопинге на украинском языке

Как правильно рассказать о шопинге на украинском языке / Magnific
11 ноября во всем мире отмечают День шопинга. Этот неофициальный праздник призван привлечь внимание к возможности совершать покупки со значительными скидками.
Всемирный день шопинга возник как реакция на популярность акции "Singles' Day" (День одиночек), которую начали проводить в Китае 11 ноября. Со временем этот день превратился в крупнейший в мире день распродаж. 24 Канал при этом в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как в разговоре на эту тему не допустить ошибок.
Как правильно рассказывать о шопинге на украинском
В сто тридцатой подборке рассказываем, каких ошибок стоит избегать, когда вы говорите о своих покупках и шопинге в целом. А также – каким украинским словом заменить иноязычный термин.
Шопинг – это посещение магазинов в выходной день. На украинском языке можно сказать так:
закупи;
купування;
скупляння.
Также предлагаем запомнить такие правильные варианты в рамках этой темы:
(не) купляти – (а) купувати;
скидка – знижка;
у розтрочку – на виплат;
виручка – виторг;
магазин відкритий – магазин відчинений;
у продажі – у продажу;
заказати – замовити;
ярмарка – ярмарок;
розщитатися – розрахуватися;
оптом – гуртом;
в розницю – вроздріб;
наложенный платеж – післяплата;
по розміру – за розміром.
Базар, рынок и ярмарка
В Словаре украинского языка говорится, что базар – это торговля продуктами или предметами широкого потребления на площади или в специально построенном помещении. Также – организованная торговля специальными товарами в определенные сезоны или периоды наибольшего спроса на них.
А рынок – это место розничной продажи продуктов и других товаров; базар и т. п.
Так, языковеды говорят, что эти слова являются абсолютными синонимами в украинском языке. По свидетельству ученых, слово "базар" – заимствование из тюркских языков, в которые оно пришло из персидского. А "рынок" – более позднее заимствование из немецкого (в переводе – круг, коло, площадь) через посредство польского языка, где так называют городскую площадь и место торговли.
Со временем слово "рынок" приобрело что-то еще – терминологическое значение – и употребляется как термин в экономике и политэкономии.
В быту чаще употребляют слово "базар", а в официально-деловой речи в том же значении – "рынок".
Кстати, слово "ярмарка" (укр. ярмарок) – тоже синоним слов "базар, рынок". Оно заимствовано из немецкого языка. При этом оно имеет более узкое значение – это торг, который устраивается регулярно в определенное время года и в определенном месте для продажи и покупки товаров. При этом отметим, что правильно "ярмарок", а не "ярмарка".
"Відсотки" или проценты
Многие украинцы могут ошибочно считать одно из этих слов суржиковым. Однако можно употреблять оба. Они являются синонимами.
Однако разница здесь в том, что "відсоток" – исконно украинское слово, а "процент" – заимствованное.
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