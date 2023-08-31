Придумали чудову заміну: як відбудеться День знань у школах різних регіонів України

Через війну та безпекову ситуацію чимало учнів та вчителів не святкуватимуть старт нового навчального року. У деяких школах при цьому придумали цікаві заміни традиційних лінійок. Як відбудеться День знань у школах різних міст та регіонів України, розповідає 24 Канал .

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Як відбудеться День знань у школах України

Київ і область

У столиці України та на Київщині 1 вересня відбудеться без гучних святкових лінійок у школах через безпекову ситуацію. У КМДА при цьому повідомили, що традиційну першовересневу лінійку замінять на:

прогулянки визначними місцями;

екскурсії;

квести;

подорожі;

святкові лінійки онлайн.

Харків і область

Чи відбудуться святкові лінійки у школах Харківщини, чиновники не повідомляли. Однак, зважаючи на складну безпекову ситуацію в області та постійні обстріли з боку Росії, очного святкування 1 вересня швидше за все не буде.

Львів і область

На Львівщині школам рекомендували утриматися від святкових лінійок 1 вересня. Але остаточне рішення ухвалюють на місцях. Ніхто не може заборонити батькам і вчителям організувати свято у День знань. Однак в ОВА порадили таке свято організовували лише для учнів 1 та 11 класів і не поширювати в мережі дані про час проведення.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську не планують проводити традиційних масових "дзвоників і лінійок" 1 вересня, уточнив очільник міста Руслан Марцінків. Все ж додав, що кожна школа самостійно ухвалює рішення щодо того, у якому форматі відбудеться День знань.

У департаменті освіти міста при цьому рекомендували не проводити "радянські перші дзвоники", як це було раніше. Натомість організувати ярмарок-аукціон чи виготовити якісь речі і передати для ЗСУ. Та для першокласників все ж планують організувати свято.

Полтава і область

На Полтавщині святкування початку навчального року, зокрема святкові лінійки, заборонили, повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.

Дніпро і область

Чи організують святкові лінійки у школах на Дніпропетровщині, залежатиме від безпекової ситуації. Гучних святкувань точно не буде. На святкування можуть збирати учнів, батьків та вчителів окремими групами, аби усіх у разі тривоги помістило укриття навчального закладу. Можливо, зберуть на урочистості лише учнів 1 та 11 класів, або декілька паралелей.

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Луцьк