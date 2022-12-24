У Херсоні студентові видали перший після деокупації міста диплом

У Херсоні студент отримав перший диплом після деокупації міста. Урочиста подія відбулася 22 грудня у гідрометеорологічному фаховому коледжі.

Директорка навчального закладу Світлана Кіріяк розповіла, що заклад тимчасово працював в Одесі. Однак не всі студенти могли виїхати з Херсона та отримати диплом.

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У Херсоні студент отримав перший після деокупації міста диплом

Вищезгаданий навчальний заклад перебував в окупації від 24 лютого. Окупанти ж зайшли до нього тільки 1 серпня. До цього дня колектив коледжу ще ходив на роботу.

Після загарбання окупанти навіть оголосили вступну кампанію і набрали на навчання кілька студентів. При цьому заступницею стала ексколега Кіріяк Ісаєва. Вона працювала соціальним педагогом коледжу та викладачем англійської мови. Саме ця колаборантка тиснула на викладачів і студентів, які залишились в Херсоні, запрошуючи до співпраці.

Окремі педагоги погодились на співпрацю з окупантами. Решту "викладачів" завезли з Росії.

Загалом коледж, за рішенням МОН, тимчасово перемістили до Одеського держекологічного університету, структурним підрозділом якого він є. Опісля навчальний заклад працював дистанційно. Але це не завадило набрати у коледж нових студентів та забезпечити випуск молодших спеціалістів, уточнила директорка закладу.

Офіційно документи про освіту вручали в Одесі. Однак не всі студенти могли приїхати до міста. Серед них – і Сашко Рудаков. Йому вручили диплом тільки 22 грудня, адже з Херсона він не виїжджав навіть у час окупації.

Після визволення міста у коледжі подали заявку до ДСНС на перевірку приміщення на замінування.

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