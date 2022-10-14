У деяких областях – канікули: як вчитимуться діти в Україні наступного тижня

Українські школярі та студенти через масований ракетний обстріл Росією України цього тижня навчаються онлайн. Однак наступного тижня діти у деяких областях України таки підуть до школи.

Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко під час брифінгу розповів, що у МОН вже ухвалили рішення щодо форми навчання у закладах освіти України. Однак остаточне рішення – за місцевою владою.

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Як вчитимуться діти в Україні наступного тижня

На сьогодні усі навчальні заклади України працюють дистанційно. Натомість з наступного тижня форму навчання – онлайн, офлайн чи змішана – визначатиме місцева влада та директори шкіл. Остаточне рішення, за словами Вітренка, ухвалить обласна військова адміністрація, враховуючи безпекову ситуацію на території регіону.

На Сумщині діти йдуть на канікули

Також заступник очільника МОН розповів, що Сумщина зазнала масованих обстрілів з боку Росії. В області пошкоджені лінії електропередач і є проблеми з опаленням. Тож у навчальних закладах Сумщини запроваджують дострокові канікули.

Чи запровадять канікули у школах України

Вітренко при цьому додав, що рішення про запровадження дострокових канікул та продовження онлайн-навчання ухвалюватиме місцева влада.

Найважливіше для нас – життя дітей та вчителів,

– наголосив заступник міністра.

Канікули, за його словами, запровадять у кожній школі індивідуально – відповідно до затверджених графіків.

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Яка зараз ситуація із навчанням в Україні

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.

Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій цього тижня перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.

Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.

Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.

З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, планують відновити роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.

На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повертаються до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.

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