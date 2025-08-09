Укр Рус
9 серпня, 16:14
Як говорять Тернопільщина та Вінниччина: які слова ви чуєте вперше

Олеся Кух
  • Блогер @leilabandura порівнює діалекти Тернопільщини та Вінниччини, демонструючи різницю в назвах звичних речей.
  • Діалекти України створюють різноманітність, навіть у сусідніх регіонах, як-от у Поділлі, де Тернопільщина і Вінниччина мають свої відмінності.
  • Приклади різниці: Тернопільщина каже "путня" (відро), "терчинники" (деруни), а Вінниччина – "відро", "деруни".

Діалекти – це скарб кожної мови. А в Україні, через діалекти, навіть сусідні регіони не завжди можуть порозумітися.

Як звучать різні частини Поділля – Тернопільщина та Вінниччина, пропонує почути блогер @leilabandura, пише 24 Канал.

Як звучать Тернопільщина і Вінниччина?

Діалекти України створюють неповторне мовне тло нашої країни. І чудово, що вони зараз популяризуються через книги, пісні, вірші та соціальні мережі – студенти з різних куточків порівнюють як вони говорять у своїх областях. І деколи – це цілком знайомі літературні слова, а деякі, можливо, ви почуєте вперше.

Цікаво, що навіть близькі області чи ті, що перебувають в одному етнографічному регіоні, не завжди говорять однаково – як-от на Закарпатті, про яке раніше писав 24 Канал. 

Двоє дівчат  – @leilabandura з Тернопільщини та @vikulya_335 (Вікторія Сергіївна) з Вінниччини, вирішили порівняти як називаються знайомі речі в їх областях.

Зауважимо, що і Вінниччина і Тернопільщина (південна частина), як і південь Хмельниччини та північна частина Одещини, є частиною історичного регіону – Поділля. Але це зовсім не означає, що вони говорять однаково.

Тернопільщина – путня;  Вінниччина – відро;

Тернопільщина – терчинники;  Вінниччина – деруни;

Тернопільщина – рескаль;  Вінниччина – лопата;

Тернопільщина – пляцок;  Вінниччина – торт чи пиріг;

Тернопільщина – рондиль;  Вінниччина – сковорідка;

висока дівчина – Тернопільщина – дилда;  Вінниччина – димба;

хрін з буряком – Тернопільщина – цвітлі;  Вінниччина – хрін / хрін з буряком;

Великодній салат з яєць, хрону, цибулі і ковбаси – Тернопільщина – мішанина;  Вінниччина – таку страву не готують.

Як горять Тернопільщина й Вінниччина: дивіться відео

Як бачимо, відмінності є не лише у назвах звичних побутових предметів, але й в особливостях регіональних страв, які готують на певне свято й у певному регіоні. Тому все значно цікавіше з діалектами ніж ми навіть уявляємо. Цікавтеся українською мовою, її діалектами та говоріть українською!