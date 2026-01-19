"Не примушуйте працювати у холодних класах": омбудсмен звернулася до директорів шкіл
- Освітній омбудсмен Надія Лещик звернулася до директорів шкіл.
- Вона закликала дозволити вчителям самостійно обирати місце роботи під час канікул через надзвичайний стан в енергетиці.
Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала очільників шкіл, які через надзвичайний стан в енергетиці оголосили канікули, запровадити дистанційну форму навчання. Також – дозволити вчителям самостійно обирати місце роботи.
Зокрема й, дозволити вчителям працювати дистанційно. Про це інформує 24 Канал із посиланням на повідомлення Надії Лещик у фейсбуці.
Чому омбудсмен закликає керівників шкіл до змін?
Омбудсмен закликала керівників шкіл не примушувати вчителів працювати під час канікул у холодних класах.
Зазначимо, що кілька днів тому очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила, що через надзвичайну ситуацію в енергетиці зимові канікули у школах мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026 року або ж запровадити дистанційний формат навчання.
Остаточні рішення ухвалюють на місцях.
До слова, освітній омбудсмен також пропонувала відпрацювати незаплановані канікули завдяки весняним або уроками у червні.
Які зміни в навчальному процесі?
Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
Все ж рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
Так, громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
Детально про те, як навчаються учні у регіонах – читайте тут.