Школи Київщини переводять на дистанційне навчання

1 листопада 2022 , 12:11
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Джерело:

Київська ОВА

Росія продовжує масовано обстрілювати Україну ракетами та дронами-камікадзе. Цей терор впливає і на процес навчання.

Так, все більше школярів змушені вчитися дистанційно. Зокрема й через проблеми зі світлом. 

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Школярі Київщини вчитимуться онлайн 

Так, школи Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно. Таке рішення ухвалили на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київщини. Усе через загрози ворожих обстрілів по території регіону.

Дитсадки до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.

Про інші зміни у навчальному процесі влада інформуватиме додатково.

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Як раніше вчилися учні на Київщині 

  • З 26 жовтня усі заклади освіти Київської області отримали змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах. 
  • Діти могли знову ходити до школи завдяки покращенню рівня безпекової ситуації в області. Однак навчання очно відбувалося лише у тих освітніх закладах, які мають надійні укриття.
  • 99% шкіл області осінні канікули перенесли на зиму. 
  • До слова, очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.
  • Осінні канікули для школярів Києва почалися 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Автор: Марія Волошин