В Україні можуть скасувати відстрочку від мобілізації для однієї категорії студентів
Джерело:"Українські новини"
В Україні можуть скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту. У Раді кажуть, що третя – четверта вища освіта не можуть бути підставою для відстрочки.
З відповідною пропозицією виступив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. На думку члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в умовах війни "абсолютно справедливо обмежити однією вищою освітою".
Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можуть виключені з військового обліку чоловіки виїжджати за кордон
У Раді заявляють про зловживання
"Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", – сказав народний депутат.
Веніславський стверджує, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, які старші 30 років.
Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання,
– зазначає Веніславський.
За словами нардепа, існують зловживання, хоча він не виключає, що є певна кількість людей, яка дійсно хоче стати науковцями.
"Людина навчається на денній формі у будь-якому віці і має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть в багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання", – розповів нардеп.
Відстрочка для студентів: що відомо
- Згідно із законодавством, студенти українських вишів, а також учні коледжів мають право отримати відстрочку від мобілізації. Важливо, щоб вони здобували освіту або на денній, або на дуальній формі навчання.
- Відстрочка поширюється на здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти та асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.
- Важливо зазначити, що на студентів, які здобувають освіту на заочній формі навчання, відстрочка від мобілізації не поширюється.