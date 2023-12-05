У Дніпрі викладачка змушувала студентку зі Львова перейти на російську: їй оголосили догану

Викладачка Дніпровського державного медичного університету змушувала студентку зі Львова розмовляти російською мовою. Їй вже оголосили догану, а в університеті посилили контроль за мовою.

Про це повідомила народна депутатка Наталія Піпа. До слова, мовний скандал у закладі вищої освіти відбувся 10 листопада 2023 року.

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Яке завершення мовного скандалу

Нардепка заявила, що викладачці університету – Людмилі Новоженіній – вже оголосили догану через те, що та просила студентку розмовляти мовою країни-агресора. Як виявилося, це була перша скарга на викладачку, тому їй оголосили догану.

Викладачці медуніверситету Дніпра дали догану. Це перша скарга. Університет посилить контроль за мовою освітнього процесу. Нам треба творити спільний українськомовний простір без образ один одного!

– мовиться у повідомленні депутатки.

Що відомо про мовний скандал в університеті Дніпра