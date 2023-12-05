Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа. К слову, языковой скандал в заведении высшего образования случился 10 ноября 2023 года.
Важно Нет понятия "русскоязычные", все мы – граждане Украины, – Кремень
Какое завершение речевого скандала
Нардепка заявила, что преподавательнице университета – Людмиле Новожениной – уже объявили выговор из-за того, что та просила студентку говорить на языке страны-агрессора. Как оказалось, это была первая жалоба на преподавательницу, поэтому ей объявили выговор.
Преподаватели медуниверситета Днепра дали выговор. Это первая жалоба. Университет ужесточит контроль за языком образовательного процесса. Нам нужно творить общее украиноязычное пространство без оскорблений друг друга!
– говорится в сообщении депутата.
Что известно о языковом скандале в университете Днепра
- Скандал вспыхнул на практическом занятии, когда студенты опросили пожилого пациента. Когда очередь дошла до Магдалины Пелчар, которая родом из Львова, преподавательница Людмила Новоженина попросила перейти девушку на русский язык, мол, мужчина плохо понимает украинский язык. Впрочем, студентка отказалась и пожаловалась декану.
- Преподавательница, в свою очередь, заявила, что узнала все из соцсетей. Она также объяснила свой поступок тем, что заботилась о пациенте, не понимающем украинском, а девушку она не хотела оскорблять.
- К слову, большинство студентов встало на защиту преподавательницы. Впрочем, соискатели высшего образования признали, что Новоженина действительно проводит занятия на русском языке.
- Народная депутат Наталья Пипа рассказала, что об этой ситуации сначала узнала из социальных сетей, а когда узнала больше фактов – решила обратиться к языковому омбудсмену. Пипа подчеркнула, что "русский язык – это язык колонизатора, убийцы, поэтому странно, когда условная жертва хочет говорить на языке колонизатора, ведь в Украине русский никогда не был ни родным, ни государственным".