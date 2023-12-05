Про це повідомила народна депутатка Наталія Піпа. До слова, мовний скандал у закладі вищої освіти відбувся 10 листопада 2023 року.
Важливо Немає поняття "російськомовні", всі ми – громадяни України, – Кремінь
Яке завершення мовного скандалу
Нардепка заявила, що викладачці університету – Людмилі Новоженіній – вже оголосили догану через те, що та просила студентку розмовляти мовою країни-агресора. Як виявилося, це була перша скарга на викладачку, тому їй оголосили догану.
Викладачці медуніверситету Дніпра дали догану. Це перша скарга. Університет посилить контроль за мовою освітнього процесу. Нам треба творити спільний українськомовний простір без образ один одного!
– мовиться у повідомленні депутатки.
Що відомо про мовний скандал в університеті Дніпра
- Скандал спалахнув на практичному занятті, коли студенти опитували літнього пацієнта. Коли черга дійшла до Магдалини Пелчар, яка родом зі Львова, викладачка Людмила Новоженіна попросила перейти дівчину на російську мову, мовляв, чоловік погано розуміє українську мову. Втім, студентка відмовилася й поскаржилася декану.
- Викладачка, своєю чергою, заявила, що дізналася про все із соцмереж. Вона також пояснила свій вчинок тим, що піклувалася про пацієнта, який не розуміє української, а дівчину вона не хотіла ображати.
- До слова, більшість студентів стала на захист викладачки. Втім, здобувачі вищої освіти визнали, що Новоженіна дійсно проводить заняття російською мовою.
- Народна депутатка Наталія Піпа розповіла, що про цю ситуацію спершу дізналася із соціальних мереж, а коли довідалась більше фактів – вирішила звернутися до мовного омбудсмена. Піпа наголосила, що "російська мова – це мова колонізатора, вбивці, тому дивно, коли умовна жертва хоче говорити мовою колонізатора, адже в Україні російська ніколи не була ні рідною, ні державною".