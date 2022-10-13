Де вчителю отримати психологічно-емоційну підтримку у час війни

Багатьом українським учителям під час війни доводиться заспокоювати учнів та допомагати переселенцям адаптуватися до новин реалій. Стресові ситуації часто призводять до емоційного вигорання педагогів.

Громадська спілка "Освіторія" за підтримки МОН та ЮНІСЕФ започаткувала безкоштовний курс із психологічно-емоційної підтримки для вчителів та шкільних психологів "Розумію". Так, педагоги зможуть відновити свій емоційний стан та допомогти у цьому дітям.

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Що це за курс підтримки

Курс допоможе освітянам стабілізувати емоційний стан в умовах постійного стресу та війни. При цьому педагоги дізнаються, як підтримувати учнів та батьків в адаптації до нових реалій навчання.

Курс поєднав теорію та практику психології і нейрофізіології. В його основі – дослідження провідних світових експертів і практичний досвід найкращих українських учителів та психологів.

Здобуті знання вчителі зможуть використовувати як під час навчання офлайн, так і онлайн.

Які знання здобудуть учителі

Для учителів на цьому курсі проводитимуться відеоуроки та роз'яснювальні вебінари. Вони також зможуть зустрітися з експертами та обмінюватись досвідом.

На курсі вчителі отримають такі знання:

як адаптуватись до нової реальності і допомогти у цьому учням;

як емоційна компетентність впливає на доросле життя;

які існують інструменти розвитку емоційного інтелекту;

що робити з емоціями війни і як допомогти собі й оточенню;

що таке арт-терапія та як використовувати її в роботі з учнями;

як зберігати спокій, покращити своє життя і наблизитись до стресостійкості.

Навчання є безкоштовним. Воно відбуватиметься онлайн на платформі О.Університет. Долучитись до курсу можна за посиланням. Після успішного проходження курсу вчителі отримають сертифікат про підвищення кваліфікації.

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