Хто і де формуватиме довідки про студентів для ТЦК
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Довідки про те, що студент здобуває освіту на певному рівні, формуватимуть у Єдиній державній базі з питань освіти. Відповідне роз'яснення щодо їх отримання оприлюднило Міністерство освіти і науки України.
Так, Порядок проведення призову громадян на службу під час мобілізації на особливий період передбачає отримання довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), визначеної в Додатку 9. Таку довідку і формуватимуть у ЄДЕБО.
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Де студент може отримати довідку для ТЦК
Для отримання довідки здобувач освіти має звернутися до закладу освіти, в якому навчається. А вже заклад формуватиме довідки в ЄДЕБО та видаватиме їх студентам денної (дуальної) форми навчання.
Нині триває робота над доопрацюванням програмного забезпечення ЄДЕБО для створення можливості закладам освіти формувати такі довідки, зазначають у МОН.
Про реалізацію цієї функції та алгоритм отримання довідки Міносвіти України повідомить окремо найближчим часом.
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Студенти повинні пройти військову підготовку
- В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.
- З 18 травня діють нові правила для студентів денної чи дуальної форми навчання.
- Студенти мають право на відстрочку, однак повинні пройти базову військову підготовку, яка триває 3 місяці.
- Не підпадають під мобілізацію та мають відстрочку студенти закладів освіти, які здобувають освіту вищого рівня, ніж раніше здобутий.
- Базова військова підготовка має розпочатись з 1 вересня 2025 року.