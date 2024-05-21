Хто і де формуватиме довідки про студентів для ТЦК

21 травня 2024, 22:37
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Джерело:

Міністерство освіти і науки України

Довідки про те, що студент здобуває освіту на певному рівні, формуватимуть у Єдиній державній базі з питань освіти. Відповідне роз'яснення щодо їх отримання оприлюднило Міністерство освіти і науки України.

Так, Порядок проведення призову громадян на службу під час мобілізації на особливий період передбачає отримання довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), визначеної в Додатку 9. Таку довідку і формуватимуть у ЄДЕБО.

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Де студент може отримати довідку для ТЦК

Для отримання довідки здобувач освіти має звернутися до закладу освіти, в якому навчається. А вже заклад формуватиме довідки в ЄДЕБО та видаватиме їх студентам денної (дуальної) форми навчання.

Нині триває робота над доопрацюванням програмного забезпечення ЄДЕБО для створення можливості закладам освіти формувати такі довідки, зазначають у МОН. 

Про реалізацію цієї функції та алгоритм отримання довідки Міносвіти України повідомить окремо найближчим часом.

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Студенти повинні пройти військову підготовку 

  • В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.
  • З 18 травня діють нові правила для студентів денної чи дуальної форми навчання.
  • Студенти мають право на відстрочку, однак повинні пройти базову військову підготовку, яка триває 3 місяці.
  • Не підпадають під мобілізацію та мають відстрочку студенти закладів освіти, які здобувають освіту вищого рівня, ніж раніше здобутий.
  • Базова військова підготовка має розпочатись з 1 вересня 2025 року.
Автор: Марія Волошин