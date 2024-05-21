Хто і де формуватиме довідки про студентів для ТЦК

Довідки про те, що студент здобуває освіту на певному рівні, формуватимуть у Єдиній державній базі з питань освіти. Відповідне роз'яснення щодо їх отримання оприлюднило Міністерство освіти і науки України.

Так, Порядок проведення призову громадян на службу під час мобілізації на особливий період передбачає отримання довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), визначеної в Додатку 9. Таку довідку і формуватимуть у ЄДЕБО.

Дивіться також Навчання з серпня та у суботу: МОН надало рекомендації студентам на новий навчальний рік

Де студент може отримати довідку для ТЦК

Для отримання довідки здобувач освіти має звернутися до закладу освіти, в якому навчається. А вже заклад формуватиме довідки в ЄДЕБО та видаватиме їх студентам денної (дуальної) форми навчання.

Нині триває робота над доопрацюванням програмного забезпечення ЄДЕБО для створення можливості закладам освіти формувати такі довідки, зазначають у МОН.

Про реалізацію цієї функції та алгоритм отримання довідки Міносвіти України повідомить окремо найближчим часом.

До теми Мобілізація студентів: які нові правила діють з 18 травня

Студенти повинні пройти військову підготовку