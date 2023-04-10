Повернення ДПА для школярів: Рада ухвалила важливе рішення

Верховна Рада зробила важливий крок щодо повернення ДПА в українських школах. 10 квітня нардепи підтримали відповідний законопроєкт №9046 у першому читанні.

Законопроєкт передбачає внесення змін до освітнього закону. У документі прописане запровадження 4 обов'язкових предметів на державній підсумковій атестації.

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ДПА в Україні повернуть

З наступного року на ДПА, повідомила нардепка Наталія Піпа, у разі ухвалення у цілому відповідного законопроєкту, обов'язковими стануть такі предмети:

українська мова;

математика;

історія України;

іноземна мова (крім мови держави-агресора).

Як раніше зазначав голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, ДПА могла б стати одним із елементів системи загальнонаціонального оцінювання знань.

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