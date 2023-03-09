В Україні мають намір повернути ДПА: 4 предмети будуть обов'язковими

9 березня 2023, 18:06
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Джерело:

Сергій Бабак

З наступного навчального року в Україні мають намір проводити ДПА буде у формі ЗНО/НМТ. Воно складатиметься з 4 обов'язкових предметів.

Про це повідомив очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. І уточнив, що 9 березня на засіданні Комітету одноголосно ухвалили рішення рекомендувати ВР погодити  за основу проєкт закону 9046.

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В Україні мають намір повернути ДПА

Якщо цей законопроєкт ухвалять, за словами Бабака, з наступного навчального року учні складатимуть ДПА у формі ЗНО/НМТ з 4 обов'язковими предметами. Знання учнів перевірятимуть з таких предметів як:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України;
  • іноземна мова (крім мови держави-агресора).
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Ці можливі нововведення стосуватимуться випускників 9 та 11 класів. 

Для початкової школи ДПА буде з меншої кількості предметів.

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Чи складатимуть ДПА учні у 2023 році

  • В Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями державної підсумкової атестації.
  • Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності 13 лютого.
  • Він має на меті зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану.
  • До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.
  • У 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
  • 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
  • У 2023 році 11-класники також складатимуть НМТ. Відповідний законопроєкт погодила Верховна Рада.
Автор: Марія Волошин