В Україні мають намір повернути ДПА: 4 предмети будуть обов'язковими
Джерело:Сергій Бабак
З наступного навчального року в Україні мають намір проводити ДПА буде у формі ЗНО/НМТ. Воно складатиметься з 4 обов'язкових предметів.
Про це повідомив очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. І уточнив, що 9 березня на засіданні Комітету одноголосно ухвалили рішення рекомендувати ВР погодити за основу проєкт закону 9046.
Важливо Чи складатимуть 11-класники ДПА у 2023 році: ВРУ поставила крапку
В Україні мають намір повернути ДПА
Якщо цей законопроєкт ухвалять, за словами Бабака, з наступного навчального року учні складатимуть ДПА у формі ЗНО/НМТ з 4 обов'язковими предметами. Знання учнів перевірятимуть з таких предметів як:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- іноземна мова (крім мови держави-агресора).
Ці можливі нововведення стосуватимуться випускників 9 та 11 класів.
Для початкової школи ДПА буде з меншої кількості предметів.
Читайте На ДПА буде 4 обов'язкові предмети: які зміни чекають на українських учнів
Чи складатимуть ДПА учні у 2023 році
- В Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями державної підсумкової атестації.
- Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності 13 лютого.
- Він має на меті зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану.
- До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.
- У 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
- 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
- У 2023 році 11-класники також складатимуть НМТ. Відповідний законопроєкт погодила Верховна Рада.