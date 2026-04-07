Не "палац": що означає слово "двірець" в українській мові

Українська мова має чимало синонімів. Але іноді їх важко підібрати, коли найчастіше користуємося одним словом, а тим паче – запозиченим.

Який синонім до слова "двірець", розповідаємо з посиланнями на ресурс #ukrбезпроблем.

Як ще можна назвати "вокзал"?

У якому значенні ви чули слово "двірець"? Ні, це не калькування з російського "дворец", тобто палац. Але запозичення з польської – dworzec, яке сьогодні має інше значення.

Втім, ми зараз говоримо про слово, яке точно знають львів'яни і про місце, куди ви спершу потрапляєте, приїхавши до Львова потягом. У сучасному вжитку "двірець" означає – залізничний вокзал.

"Двірець" походить від польського dworzec, що означає "палац", "будинок при дворі", а згодом – "станційний будинок". У XIX – XX століттях воно закріпилося в українській мові як назва місця, де розташовані залізничні станції, зали очікування, каси та перони.

Хоч вам більше відоме слово "вокзал", проте обидва в українській мові – запозичені. "Вокзал" прийшло до нас із англійської. У Лондоні був садово-розважальний комплекс Vauxhall Gardens, назва якого згодом стала позначати місце зібрання людей. Коли в XIX столітті з’явилися перші залізничні станції, одну з них у Лондоні назвали саме "Vauxhall". З часом це слово почало асоціюватися з місцем відправлення поїздів і через російську мову потрапило в українську.

Обидва слова – це приклад культурного запозичення, яке змінило своє значення й закріпилося в нашій лексиці. Тому слова "вокзал", "двірець" та залізнична станція можна вважати синонімами.

А розгорнуте визначення до "вокзалу", яке зустрінете у словниках, звучить так – комплекс споруд для обслуговування пасажирів на станціях шляхів сполучення, керування рухом транспорту і розміщення службового персоналу. Для уточнення додають – автомобільний (авто-) чи залізничний (але у нас немає абревіатури ЖД).

А ресурс "Словотвір", який дає можливість своїм користувачам пофантазавути, знайти щось нове чи вигадати слово, пропонує цікаві варіанти, якими можна замінити "вокзал":

станиця,

статень,

станище,

прист,

станець,

пристанок,

перестанок,

чекарня,

астерія,

потяговиця,

потяжниця,

штація,

потягівня,

потяжня,

тяжниця,

двірниця,

потягова станиця,

тягова станція,

тяглова станція,

рушище.

Деяки варіанти – чиста вигадка, а деякі – обґрунтовуються визначеннями зі словників чи правилами творення слів в українській мові.

Тому ми не лише запозичуємо, а й далі творимо мову чи повертаємо старе. І хтозна, може через деякий час до цього слова буде більше синонімів.

Хто не знав слова і не був у Львові, то Великдень чудова нагода завітати до святкового міста. Гарненько роздивитися двірець, прогулятися Двірцевою площею та заглянути на святкові локації у місті.