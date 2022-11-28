У двох обласних центрах України "замінували" всі школи

В Україні триває тривожна хвиля "мінувань" навчальних закладів. Цього разу повідомлення отримали у двох містах майже одночасно.

Так, 28 листопада школи "замінували" у Львові та Чернігові. Повідомлення отримали правоохоронці. Детальніше розповідає 24 канал.

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У Львові "замінували" школи

Близько 14:30 години у Львові надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів, інформує "Варта 1". Зокрема, евакуйовували дітей зі школи №65 та Львівської академічної гімназії. Правоохоронці перевіряли інформацію про "замінування". У Чернігові теж отримали повідомлення про "мінування" Згодом інформацію про "мінування" усіх шкіл отримали і в Чернігові. Поліція області взялася перевіряти повідомлення. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк.