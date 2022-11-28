У двох обласних центрах України "замінували" всі школи
В Україні триває тривожна хвиля "мінувань" навчальних закладів. Цього разу повідомлення отримали у двох містах майже одночасно.
Так, 28 листопада школи "замінували" у Львові та Чернігові. Повідомлення отримали правоохоронці. Детальніше розповідає 24 канал.
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У Львові "замінували" школи
Близько 14:30 години у Львові надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів, інформує "Варта 1".
Зокрема, евакуйовували дітей зі школи №65 та Львівської академічної гімназії.
Правоохоронці перевіряли інформацію про "замінування".
У Чернігові теж отримали повідомлення про "мінування"
Згодом інформацію про "мінування" усіх шкіл отримали і в Чернігові.
Поліція області взялася перевіряти повідомлення. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк.
За її словами, учнів і працівників навчальних закладів евакуювали. На місці працюють профільні служби.
Деталі обіцяють повідомити згодом.
Як у Львові у листопаді "мінували" навчальні заклади
- 8 листопада школи Львова отримали повідомлення про "замінування".
- Повідомлення надійшло о 10:15. Перевіряти інформацію взялися правоохоронці.
- На місці працювали усі відповідні спецслужби заради безпеки дітей.
- Як відомо, "мінували" щонайменше три ліцеї і три школи у Львові, а також школу у Винниках.
- 9 листопада школи та садки міста Лева знову отримали тривожне повідомлення.
- Анонім сповістив про чергове "замінування" навчальних закладів.
- Правоохоронці, вибухотехніки та усі екстрені служби перевіряли місця, де ймовірно могли бути вибухові пристрої.
- Учнів та вчителів евакуювали з навчальних закладів.
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Близько 10:00 години 10 листопада анонім знову надіслав на пошту поліції електронного листа. У ньому повідомив, що в кількох школах Львова закладена вибухівка.
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Як встановили правоохоронці після перевірки, повідомлення виявилися фейковими.
- Також 11 листопада анонім повідомив про "мінування" НУ "Львівська політехніка". На місцях працювали правоохоронці. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.
- На місце події також виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи. Вони обстежували приміщення університету та прилеглі території. Студентів, викладачів та працівників ВНЗ евакуювали.