Фаріон звільнили з посади професора університету "Львівська політехніка", – джерела

Колишню нардепку Ірину Фаріон звільнили з посади професора "Львівської політехніки".

Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах повідомили, що після відкриття кримінального провадження СБУ Ірина Фаріон отримала неприємні новини і з "Львівської політехніки".

Дивіться також Образа військових, студент з Криму та кримінальне провадження: що відомо про скандал з Фаріон

Фаріон звільнили з політехніки

Наші джерела у правоохоронних органах повідомили, що скандальну екснардепку, проти якої Служба безпеки відкрила кримінальне провадження по низці статей, звільнили з посади професорки університету.

Причиню звільнення стало те, що Фаріон порушила 41 статтю Кодексу законів про працю – "вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи".



Наказ про звільнення Фаріон / Джерела 24 Каналу