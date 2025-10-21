Не лемон і єжевіка: як правильно називати фрукти і ягоди українською
Цими днями українці стали активними учасниками цікавого розіграшу від "Монобанку". Вони шукали віртуальні лимони, аби поміняти їх на цінні призи.
Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" на тлі "лимонної лихоманки" розповість, як без помилок називати фрукти українською. Також нагадаємо правильні назви ягід рідною мовою.
Як правильно називати фрукти і ягоди українською?
У сто тринадцятій добірці уточнимо, які помилки ви можете робити у написанні слів на вищезгадану тему, а також – які суржикові слова могли "прокрастися" у ваше мовлення. І, звісно ж, підкажемо правильні варіанти назв українською мовою.
- Лемон, лімон – лимон;
Для початку уточнимо, якщо ви раптом засумнівалися, як писати правильно: лимон чи лемон. Правильно – лИмон. Це англійською лимон – lemon.
Якщо згадати "правило дев'ятки" щодо іншомовних слів, то після "л" мала б бути не літера "и". Але слова, засвоєні нашою мовою давно, як лимон, є винятками.
До цього слова можна ще дібрати цікавий синонім, як зауважили в Інституті мовознавства, – цитрина. До прикладу, у Львові вам можуть запропонувати гербату з цитриною – тобто чай з лимоном.
Цікаво! Фрукти українці ще пропонують називати садовиною.
Також запам'ятайте інші правильні назви фруктів та ягід:
- яблоко – яблуко;
- сліва – слива;
- арбуз – кавун;
- клубніка – полуниця;
- єжевіка – ожина;
- черніка – чорниця;
До слова, чорниці ще називають афинами, якщо любите діалектизми.
- крижовник – аґрус;
- земляніка – суниця;
- брусніка – брусниця;
- клюква – журавлина;
- голубіка – лохина;
- маліна – малина;
- вішня – вишня.
