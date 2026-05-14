Не кажіть "Германія": як правильно назвати цю країну українською

Часто українці можуть вживати суржикові слова у своєму мовленні. Причому на позначення різних предметів, явищ тощо.

Суржик можна почути і серед назв країн. Наприклад, назва "Германія", зазначає 24 Канал.

Як назвати "Германію" українською?

В українській мові немає назви "Германія" на позначення країни на старому континенті. Державу в Центральній Європі треба називати Німеччиною.

Офіційна назва Німеччини – Федерати́вна Респу́бліка Німе́ччина (нім. Bundesrepublik Deutschland).

Її заснували як демократичну, ліберальну і соціальну правову державу у формі федеративної республіки. Складається з 16 федеральних земель. Столицею і найбільшим містом цієї країни є Берлін.

Що відомо про Німеччину?

Вікіпедія також пише, що клімат у Німеччині помірний сезонний. Розташована держава у центрі Європи. Офіційною мовою є німецька.

Тут проживає близько 84 мільйони осіб станом на 2025 рік. Ця держава є членом ЄС та НАТО. До слова, саме у Німеччині – найбільша кількість населення у ЄС. Також – найбільший рівень економіки.

Ця держава вже встигла стати другою за популярністю країною для міграції у світі. Випереджають її лише США. Може ця країна похизуватися і значним природним різноманіттям.

Цікаво! Уряд Німеччини повідомляв, що станом на кінець минулого року в країні проживало близько 3,53 мільйона біженців. З них – близько 1,33 мільйона українців, інформує DW.



Які цікаві факти про Німеччину ви могли не знати?

Це країна культури та мистецтва. Тут є понад 6 тисяч музеї та майже тисяча театрів. Загалом у цій державі відбувається чимало культурних подій та заходів. Столиці тут змінювалися часто. У Німеччини було багато столиць, але зупинились на Берліні. За втечу із в'язниці можуть і не карати. Тут вважають, що це базовий інстинкт. Покарають натомість у разі скоєння злочину після втечі. На подорожах мешканці цієї країни не економлять. 2023 року німці витратити на поїздки понад 100 мільярдів євро за рік.

Важливо! Не вживайте русифіковану назву нашої столиці – "Кієв". Столиця України – Київ.

Як правильно назвати країни Європи?

24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик" розповідав раніше, як правильно українською мовою називати різні країни Європи.

Зокрема, варто запам'ятати такі часті помилки:

Венгрія – Угорщина;

Словакія – Словаччина;

Прибалтика – країни Балтії.

Також, що цікаво, з 2020 року Нідерланди офіційно відмовилися від слова "Голландія" для назви держави.