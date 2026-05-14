Не кажіть "Германія": як правильно назвати цю країну українською
- Українською мовою країну в Центральній Європі треба називати Німеччиною, а не "Германією".
- Німеччина є федеративною республікою та другою за популярністю країною для міграції у світі після США.
Часто українці можуть вживати суржикові слова у своєму мовленні. Причому на позначення різних предметів, явищ тощо.
Суржик можна почути і серед назв країн. Наприклад, назва "Германія", зазначає 24 Канал.
Дивіться також "Йосип босий": що це за фраза, якою Світоліна описала перемогу над Рибакіною
Як назвати "Германію" українською?
В українській мові немає назви "Германія" на позначення країни на старому континенті. Державу в Центральній Європі треба називати Німеччиною.
Офіційна назва Німеччини – Федерати́вна Респу́бліка Німе́ччина (нім. Bundesrepublik Deutschland).
Її заснували як демократичну, ліберальну і соціальну правову державу у формі федеративної республіки. Складається з 16 федеральних земель. Столицею і найбільшим містом цієї країни є Берлін.
Дивіться також Не "Великобританія": як правильно українською називати європейську країну
Що відомо про Німеччину?
Вікіпедія також пише, що клімат у Німеччині помірний сезонний. Розташована держава у центрі Європи. Офіційною мовою є німецька.
Тут проживає близько 84 мільйони осіб станом на 2025 рік. Ця держава є членом ЄС та НАТО. До слова, саме у Німеччині – найбільша кількість населення у ЄС. Також – найбільший рівень економіки.
Ця держава вже встигла стати другою за популярністю країною для міграції у світі. Випереджають її лише США. Може ця країна похизуватися і значним природним різноманіттям.
Цікаво! Уряд Німеччини повідомляв, що станом на кінець минулого року в країні проживало близько 3,53 мільйона біженців. З них – близько 1,33 мільйона українців, інформує DW.
Які цікаві факти про Німеччину ви могли не знати?
Радимо також ознайомитись із цікавими фактами про цю країну. Окремі з них ви могли не знати.
- Це країна культури та мистецтва. Тут є понад 6 тисяч музеї та майже тисяча театрів. Загалом у цій державі відбувається чимало культурних подій та заходів.
- Столиці тут змінювалися часто. У Німеччини було багато столиць, але зупинились на Берліні.
- За втечу із в'язниці можуть і не карати. Тут вважають, що це базовий інстинкт. Покарають натомість у разі скоєння злочину після втечі.
- На подорожах мешканці цієї країни не економлять. 2023 року німці витратити на поїздки понад 100 мільярдів євро за рік.
Важливо! Не вживайте русифіковану назву нашої столиці – "Кієв". Столиця України – Київ.
Як правильно назвати країни Європи?
24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик" розповідав раніше, як правильно українською мовою називати різні країни Європи.
Зокрема, варто запам'ятати такі часті помилки:
- Венгрія – Угорщина;
- Словакія – Словаччина;
- Прибалтика – країни Балтії.
Також, що цікаво, з 2020 року Нідерланди офіційно відмовилися від слова "Голландія" для назви держави.