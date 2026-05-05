Призовий фонд – мільйон: український ліцей – у списку 50 найкращих шкіл світу

Ліцей імені Тараса Шевченка з Кропивницького потрапив до переліку 50 найкращих шкіл світу за версією Global Schools Prize 2026. Це нова міжнародна премія.

Переможець отримає пів мільйона доларів. Деталі розповіли на сайті премії.

Що відомо про премію та учасників?

Премію заснувала Varkey Foundation яка проводить і Global Teacher Prize. Зараз вони хочуть виокремити школи, які змінюють підходи до навчання. Цьогоріч організація отримала понад 3 тисячі заявок.

Обрали 50 фіналістів. Усі вони отримали відзнаку Global Schools Prize Badge та стали учасниками міжнародної мережі шкіл для співпраці й обміну досвідом.

Цікаво! Українська вчителька Леся Павлюк потрапила до списку 50 найкращих педагогів світу.

Що відомо про фіналістів з України?

Ліцей імені Тараса Шевченка у Кропивницькому – це державна школа. Тут здобуває освіту 868 учнів. Заклад має майже столітню історію. У школі близько десяти років тому створили міждисциплінарну модель, у якій STEM інтегрували в усі предмети: від мов і літератури до мистецтва. За "справді унікальне навчальне середовище" вони і стали фіналістами світової премії.

Що цікаво, майже 10 учнівських STEM-проєктів з ліцею отримали національне та міжнародне визнання. Загалом учні можуть похизуватися чималими досягненнями. Цей ліцей загалом – офіційно лідер STEM-освіти в Україні.

Важливим чинником участі у премії є стійкість школи. У Кропивницькому учні вирощують мікрозелень під звуки сирен, готують наукові експерименти в укриттях тощо.

У Global Schools Prize кажуть: перемога дасть можливість ліцею створити інклюзивну STEM-лабораторію за зразком Future Classroom Lab у Брюсселі, запровадити стипендії для переселенців тощо. Ліцей наголошує: "відбудовує майбутнє України через науку – один учень за раз".

Зверніть увагу! Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу. На 24 Каналі вийшло інтерв'ю з педагогом.

Які ще школи потрапили до списку?

До списку фіналістів також потрапили Гімназія села Баурчі з Молдови. Це єдина школа, яка обслуговує сільську гагаузьку громаду.

Також школа FirstSteps з Нігерії. Вона працює в сільській громаді, де доступ до спеціальної освіти обмежений. Школа створила практичну модель інклюзії там, де вона ще не розвинена.

Школа в Дженіні з Палестини – також у списку. Вона працює в умовах постійної нестабільності. Тут створили унікальну модель навчання, яка не залежить від фізичної присутності в класі тощо.

Як обиратимуть переможців і коли оголосять результати?

Обирають найкращу школу у межах кількох етапів. З цих 50 фіналістів визначать 10 переможців, які отримають по 50 тисяч доларів. Опісля оберуть переможця загалом, який отримає 500 тисяч доларів на масштабування свого підходу.

Оцінює школи об'єднане журі експертів у сфері освіти.

Переможця оголосять 19 травня 2026 року в Лондоні під час Education World Forum.

Хто був найкращим вчителем в Україні торік?

2025 року найкращим учителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2025 став педагог з Харкова Руслан Шаламов.

Учитель біології та екології отримав мільйон гривень на втілення власної освітньої мрії, зазначає Global Teacher Prize Ukraine.

Учитель інформатики з Києва Олександр Думишинець натомість увійшов до 50-ки світової премії Global Teacher Prize 2025.