Будете вражені кількістю відповідників: як назвати українською горизонт

Українська мова – надзвичайно багата та милозвучна. Це, зокрема, демонструє значна кількість синонімів, якими може похизуватися чимало слів.

Цим наша мова ще раз підкреслює свою унікальність та спростовує міфи росіян про "нарєчіє". І 24 Канал вкотре наведе приклад багатства нашої мови.

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Як красиво та різноманітно назвати горизонт

Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька розповіла, як можна сміливо втерти носа росіянам з їхньою пропагандою завдяки одному слову. І зробила це на прикладі слова "горизонт". Так вкотре продемонструвала, наскільки багатою та милозвучною є українська мова. На відміну від мови російської, зокрема.

У російській мові уявну лінію торкання небосхилу і земної поверхні називають горизонтом. Натомість у нашій мові є ще й такі красиві слова на його позначення:

обрій;

виднокрУг;

небозвІд;

небосхил;

крайнебо;

круговид;

кругозір;

кругогляд;

видноколо;

виднокрай;

небокрай;

овид.

Як красиво українською назвати "горизонт": відео

Так Хмельницька на прикладі одного слова переконує, що українська мова багатюща.



Як українською назвати горизонт / Ukr-mova.in.ua

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