Будете вражені кількістю відповідників: як назвати українською горизонт

7 січня 2025, 21:50
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Автор: Марія Волошин

Українська мова – надзвичайно багата та милозвучна. Це, зокрема, демонструє значна кількість синонімів, якими може похизуватися чимало слів.

Цим наша мова ще раз підкреслює свою унікальність та спростовує міфи росіян про "нарєчіє". І 24 Канал вкотре наведе приклад багатства нашої мови. 

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Як красиво та різноманітно назвати горизонт

Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька розповіла, як можна сміливо втерти носа росіянам з їхньою пропагандою завдяки одному слову. І зробила це на прикладі слова "горизонт". Так вкотре продемонструвала, наскільки багатою та милозвучною є українська мова. На відміну від мови російської, зокрема. 

У російській мові уявну лінію торкання небосхилу і земної поверхні називають горизонтом. Натомість у нашій мові є ще й такі красиві слова на його позначення:

  • обрій;
  • виднокрУг;
  • небозвІд;
  • небосхил;
  • крайнебо;
  • круговид;
  • кругозір;
  • кругогляд;
  • видноколо;
  • виднокрай;
  • небокрай;
  • овид.

Як красиво українською назвати "горизонт": відео 

Так Хмельницька на прикладі одного слова переконує, що українська мова багатюща.


Як українською назвати горизонт / Ukr-mova.in.ua

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