Будете вражені кількістю відповідників: як назвати українською горизонт
Українська мова – надзвичайно багата та милозвучна. Це, зокрема, демонструє значна кількість синонімів, якими може похизуватися чимало слів.
Цим наша мова ще раз підкреслює свою унікальність та спростовує міфи росіян про "нарєчіє". І 24 Канал вкотре наведе приклад багатства нашої мови.
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Як красиво та різноманітно назвати горизонт
Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька розповіла, як можна сміливо втерти носа росіянам з їхньою пропагандою завдяки одному слову. І зробила це на прикладі слова "горизонт". Так вкотре продемонструвала, наскільки багатою та милозвучною є українська мова. На відміну від мови російської, зокрема.
У російській мові уявну лінію торкання небосхилу і земної поверхні називають горизонтом. Натомість у нашій мові є ще й такі красиві слова на його позначення:
- обрій;
- виднокрУг;
- небозвІд;
- небосхил;
- крайнебо;
- круговид;
- кругозір;
- кругогляд;
- видноколо;
- виднокрай;
- небокрай;
- овид.
Як красиво українською назвати "горизонт": відео
Так Хмельницька на прикладі одного слова переконує, що українська мова багатюща.
Як українською назвати горизонт / Ukr-mova.in.ua
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