16 арабських слів, які міцно прижилися в українській мові: ви будете приголомшені

Частина слів в українській мові запозичені з інших мов, і деякі – зі східних мов. І чимало з арабської, зазнавши певних змін у вимові.

Які слова ми взяли з арабської мови, розповідаємо, посилаючись на викладачів школи арабських мов @almustaqbal.school.ua.

Які слова ми запозичили з арабської?

Українська мова формувалася у постійному діалозі з іншими культурами. Одним із важливих джерел запозичень стала арабська мова. Через торгівлю, науку, релігійні та культурні контакти арабізми проникали до європейських мов, а згодом і до української. Багато з них ми сприймаємо як звичні слова, навіть не здогадуючись про їхнє походження.

українською – хабар , арабською: ḫabar – новина, від з ḫabara "дізнаватися";

, арабською: ḫabar – від з ḫabara "дізнаватися"; українською – могорич , арабською: Mahāridž – витрати (махарідж),

, арабською: Mahāridž – (махарідж), українською – арсенал (склад зброї), арабською: dār aṣ ṣinā’a – виробничий дім, воєнна фабрика , судноверф (dar "будівля, приміщення", aṣ (‹al) – артикль і ṣinā᾿a "виробництво, індустрія");

(склад зброї), арабською: dār aṣ ṣinā’a – , судноверф (dar "будівля, приміщення", aṣ (‹al) – артикль і ṣinā᾿a "виробництво, індустрія"); українською – сироп , арабською: šarā́b – напій, сироп (шіраб),

, арабською: šarā́b – українською – казна , арабською: ḥazīηa, ḥazna – шафа, казна (хізен) ,

, арабською: ḥazīηa, ḥazna – , українською – драгоман, арабською: tarğaman (tarğuman) – перекладач (дерджуман).

Про усі значення слова "могорич" та як дія стала цілим культурним явищем в українців, 24 Канал писав раніше.

українською – кинджал, арабською: хӓнджӓр – кинджал,

українською – алгебра, арабською: al-ğabr (альджабр) – алгебра,

українською – кава, арабською: ķahva – кава (спочатку так називали легкий сорт вина з регіону Каффа),

українською – жасмин, арабською: jāsemîn (jāsamûn) – жасмин, як квітка та як ім'я,

українською – цифра, арабською: ṣifr – порожній; нуль.

українською – кальян, арабською: kaljan – кипіння, потім – люлька для куріння,

українською – хімія, арабською: al-kīmiyā’ – утвореного з артикля al- і гр. χημία "чорна магія",

українською – абрикос, арабською: al barqōk – абрикос,

українською – мечеть, арабською: masdžid – місце поклоніння,

українською – магазин, арабською: maházin є формою множини від mahzu – склад.

Частина цих слів зазнали трансформацій у європейських мовах і уже через їх посередництво потрапили в українську у якій теж набули свого звучання. Ці слова, та значення, якого вони набули ви можете знайти в українських словниках. Частина відомі і поширені, а деякі уже втратили популярність, як-от – драгоман.

Арабізми в українській мові – це свідчення давніх культурних контактів і торгівельних шляхів, які збагачували нашу лексику новими поняттями та образами, а сьогодні – невіддільна частина нашої мови та культури. Ось такі свої чужинці. Пізнавайте мову!