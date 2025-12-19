Шоу є, а слова нема: як українською буде "холостяк"

Увага українців щоп’ятниці прикута до шоу "Холостяк". Але мало хто задумувався над тим, чи правильно так називати чоловіка без пари.

Звідки взялося слово "холостяк" в українській мові, та як правильно сказати на нежонатого чоловіка, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення репетиторки з мови Лариси Чемерис.

Як сказати українською – холостяк?

Щоп'ятниці останні кілька тижнів, багато хто переглядає шоу "Холостяк". У сучасній українській мові слово "холостяк" трактується як неодружений чоловік; парубок. У форматі шоу – показний наречений.

Втім, в українських словниках це слово з'явилося лише в середині ХХ століття. І це доводять приклади з літератури – вони датовані серединою ХХ століття.

Слово "холостяк" в українській мові уже вживається, але воно має російське походження. І в основі його праслов'янського походження (xolstъ) – різати, обрізати підрізати. Етимологічно "холостяк" походить від прикметника "холостий", що означає "порожній", "неповний". Існує й дієслово "холостити" – "каструвати тварину". Тобто первісне значення слова має негативний відтінок ("порожній", "неплідний").

Але в українській, таке значення не прижилося, але є інші відповідники. Тому мовознавці вважають його росіянізмом, який увійшов у побутову українську мову через калькування.

У традиційній українській лексиці для позначення неодруженого чоловіка використовувалося інше слово – парубок.

Тому навіть у поясненні в словниках на пояснення слова "холостяк", використовують слово парубок, як синонім.

У словнику української мови (20 томів) подається: "холостяк" – неодружений чоловік; парубок".

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови також зазначено: "Холостяк – неодружений чоловік; парубок, молодик, нежонатий".

Тобто серед питомих українських відповідників ми маємо:

парубок,

молодик,

легінь,

кавалер,

нежонатий.

Парубок – найпоширеніший і літературно правильний варіант для позначення молодого і нежонатого чоловіка.

– Хіба ж ти не знаєш, що він не парубок, що він жонатий? – сказав батько. (Іван Нечуй-Левицький)

Молодик – нейтральне слово для молодого чоловіка.

Дядько Тимоха пробував собі молодиком. Всі так ізвикли бачити його без подружжя, що надзвичайно здивувались, дочувшися, що він має одружитися. (Борис Грінченко)

Кавалер – уживалося у ХІХ – ХХ столітті, нині має відтінок архаїзму.

Багато кавалерів за нею упадало, але її увагою користали тільки двоє: Павло Оленик та італієць із Флоренції Урбан Убальдіні. (Юрій Винничук).

Легінь – діалектне слово (західноукраїнське).

Іван був уже легінь, стрункий і міцний, як смерічка (Іван Коцюбинський).

Саме тому у нашій мові немає "холостяцької вечірки", але є – парубочий / парубоцький вечір чи вечірка.

Отже, "холостяк" – слово, яке є зрозумілим і вживається, але має чужомовне. Якщо прагнути автентичності української мови, краще використовувати "парубок" або "молодик".