Український школяр став переможцем престижної міжнародної виставки

Український школяр із Дніпропетровщини – Ігор Микитенко – став переможцем Міжнародної виставки винаходів і дизайну. Він навчається у ліцеї №3 у Жовтих Водах.

Так, 1 – 3 грудня в тайванському місті Гаосюн відбулася одна з найбільших виставок винаходів і дизайну в Азії KIDE. Україну представляли 18 молодих науковців із 10 областей.

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Ігор Микитенко переміг на Міжнародній виставці

Переможцем виставки став Ігор Микитенко – учень ліцею №3 з Жовтих Вод.

Робота 11 – класника присвячена аналізу географії та переробного потенціалу несанкціонованих звалищ сміття Дніпропетровському регіоні. Саме вона здобула перше місце.

За підсумками Міжнародної виставки винаходів і дизайну, українська команда виборола 11 золотих, 7 срібних, 1 бронзову медалі, а також спеціальну нагороду Best Group Award.

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