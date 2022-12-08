Так, 1 – 3 грудня в тайванському місті Гаосюн відбулася одна з найбільших виставок винаходів і дизайну в Азії KIDE. Україну представляли 18 молодих науковців із 10 областей.
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Ігор Микитенко переміг на Міжнародній виставці
Переможцем виставки став Ігор Микитенко – учень ліцею №3 з Жовтих Вод.
Робота 11 – класника присвячена аналізу географії та переробного потенціалу несанкціонованих звалищ сміття Дніпропетровському регіоні. Саме вона здобула перше місце.
За підсумками Міжнародної виставки винаходів і дизайну, українська команда виборола 11 золотих, 7 срібних, 1 бронзову медалі, а також спеціальну нагороду Best Group Award.
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Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу
- Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією престижної Всесвітньої премії Global Student Prize.
- Він отримав 100 000 доларів як студент, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.
- Ігор Клименко навчається на фізико-математичному факультеті у КПІ імені Ігоря Сікорського.
- У 5 класі, коли почалася війна в Україні, зрозумів, що хоче допомогти своїй країні. Школяр почав розробляти роботів для розмінування.
- У 10 класі хлопець почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах.
- Останні два роки активно працює над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке успішно презентує на численних конкурсах та виставках.
- Попри війну, Ігор щодня продовжує вчитися, щоб здобути якісну освіту для відбудови України.
- Отриману премію – 100 000 доларів – Ігор спрямує на розвиток своїх винаходів. У планах юного інноватора — масове виробництво.