Так, 1 – 3 декабря в тайваньском городе Гаосюн состоялась одна из самых больших выставок изобретений и дизайна в Азии KIDE. Украину представляли 18 молодых ученых из 10 областей.

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Игорь Никитенко победил на Международной выставке

Победителем выставки стал Игорь Микитенко – ученик лицея №3 Желтых Вод.

Работа 11 – классника посвящена анализу географии и перерабатывающего потенциала несанкционированных свалок мусора в Днепропетровском регионе. Именно она завоевала первое место.

По итогам Международной выставки изобретений и дизайна, украинская команда завоевала 11 золотых, 7 серебряных, 1 бронзовую медали, а также специальную награду Best Group Award.

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Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира

  • Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии престижной Всемирной премии Global Student Prize.
  • Он получил 100 000 долларов как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.
  • Игорь Клименко учится на физико-математическом факультете в КПИ имени Игоря Сикорского.
  • В 5-м классе, когда началась война в Украине, понял, что хочет помочь своей стране. Школьник начал разрабатывать роботов для разминирования.
  • В 10 классе парень начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях.
  • Последние два года активно работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, успешно представляющим на многочисленных конкурсах и выставках.
  • Несмотря на войну, Игорь ежедневно продолжает учиться, чтобы получить качественное образование для восстановления Украины.
  • Полученную премию – 100 000 долларов – Игорь направит на развитие своих изобретений. В планах юного инноватора массовое производство.