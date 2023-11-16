Згадала Бандеру та пообіцяла судитися: реакція Фаріон на звільнення з "Львівської політехніки"
Джерело:телеграм Ірини Фаріон
Ввечері 15 листопада стало відомо, що Ірину Фаріон звільнили з "Львівської політехніки". Мовознавиця відреагувала на цю новину та пообіцяла, що піде до суду.
Мовознавиця не приховувала подиву. Ірина Фаріон звернула увагу на те, що її звільнили без жодного підпису. Каже, що це "щось нове у трудовому плані".
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Згадала Бандеру та Шухевича
Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький,
– продовжила вона.
Мовознавиця подякувала кожному своєму студентові за радість, розкіш і глибину спілкування. Також висловила вдячність колективові катедри за те, "що ми понад 30 років були спільною душею". Ірина Фаріон поіменно перелічила тих, кому вона висловлює свою подяку.
А після цього додала, що все тільки починається. Мовознавиця наостанок наголосила, що готує позов до суду.
Скандальне висловлювання та звільнення: що відомо про інцидент з Фаріон
- Ірина Фаріон була гостею шоу "Рандеву з Яніною Соколовою". Журналістка звернула увагу на те, що у війську є російськомовні захисники. На що мовознавиця відреагувала вкрай різко. Вона наголосила, що такі люди не можуть називатися армією, а є "руськими" та "збродом". Це неабияк обурило військових, а також усю громадськість.
- Потім вона вирішила продемонструвати підтримку своєї позиції. Але цим поставила під загрозу життя студента з тимчасово окупованого Криму. Власне, вона виклала у своєму телеграмі скриншот з його листом, не приховавши персональних даних. На жаль, за хлопця вже взялися російські спецслужби.
- 15 листопада стало відомо, що СБУ відкрила проти Ірини Фаріон кримінальне провадження відразу за чотирма статтями. Зокрема йдеться про порушення рівноправності громадян, образу часті та гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та недоторканності приватного життя.
- І вже ввечері міністр освіти Оксен Лісовий підтвердив, що Ірину Фаріон звільнили з "Львівської політехніки". За його словами, відповідний наказ підписав ректор вишу. Підштовхнули до цього студенти, які вийшли на мітинг за звільнення мовознавиці з викладацької посади.