Згадала Бандеру та пообіцяла судитися: реакція Фаріон на звільнення з "Львівської політехніки"

Ввечері 15 листопада стало відомо, що Ірину Фаріон звільнили з "Львівської політехніки". Мовознавиця відреагувала на цю новину та пообіцяла, що піде до суду.

Мовознавиця не приховувала подиву. Ірина Фаріон звернула увагу на те, що її звільнили без жодного підпису. Каже, що це "щось нове у трудовому плані".

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Згадала Бандеру та Шухевича

Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький,

– продовжила вона.

Мовознавиця подякувала кожному своєму студентові за радість, розкіш і глибину спілкування. Також висловила вдячність колективові катедри за те, "що ми понад 30 років були спільною душею". Ірина Фаріон поіменно перелічила тих, кому вона висловлює свою подяку.

А після цього додала, що все тільки починається. Мовознавиця наостанок наголосила, що готує позов до суду.

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