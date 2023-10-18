В одному з міст на Заході України зимові канікули у школах триватимуть місяць
Джерело:Мукачівська міська рада
Громади та школи в Україні у межах цього навчального року самостійно можуть визначати дати канікул. Або ж мають право перенести відпочинок учнів на інший період.
Так, у Мукачеві вирішили не відпускати дітей на осінні канікули. Натомість взимку школярі відпочиватимуть довше, ніж зазвичай.
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В одному з міст зимові канікули у школах триватимуть місяць
Педагогічні ради шкіл та управління освіти міста вирішили не погоджувати осінній відпочинок учнів у 2023 році.
Натомість учні підуть на тривалі канікули взимку.
Зимовий відпочинок школярів стартує 23 грудня 2023 року і триватиме до 21 січня 2024 року.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Яка структура навчального року у школах Мукачева
Перший семестр розпочався 1 вересня і триватиме до 22 грудня 2023 року.
Другий семестр стартує з 22 січня і закінчиться 31 травня 2024 року.
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У школах однієї з областей України можуть запровадити довготривалі канікули
- Учнів Львівщини можуть відправити на довготривалі канікули.
- Це станеться у разі, якщо цього вимагатиме, зокрема, енергетична ситуація, розповів 24 Каналу директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска.
- При цьому чиновник заявив: рішення щодо канікул кожна школа в області ухвалюватиме самостійно.