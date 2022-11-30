Канікули у школах Харкова триватимуть понад два тижні: коли відпочиватимуть діти
Джерело:Kharkiv Today
У школах Харкова канікули розпочнуться наприкінці грудня. Перший семестр триватиме до 29 грудня.
Опісля харківські школярі підуть на зимові канікули. Директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко розповіла, скільки діти відпочиватимуть від навчання.
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Коли канікули у школах Харкова
Поки у міській раді не бачать необхідності робити канікули тривалими, як у Києві.
Канікули у харківських школах триватимуть до 15 січня. Другий семестр розпочнеться 16 січня 2023 року,
– повідомила Деменко.
У київських школах, до слова, зимові канікули триватимуть місяць – із 25 грудня до 25 січня. Натомість літні канікули скоротять. Таким чином у Києві планують заощаджувати на опаленні навчальних закладів.
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Коли школярі на Харківщині матимуть відпочинок від навчання
- У Харківській ОВА повідомили, що зимові канікули у школах області розпочнуться 26 грудня 2022 року та триватимуть до 8 січня 2023 року.
- У 7 громадах Харківщини зимові канікули триватимуть з 30 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року. Таке рішення ухвалили місцеві ради в Солоницівській, Малинівській, Південній, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах.
У яких ще регіонах та містах України осінні канікули перенесли на зиму
- Івано-Франківськ. Осінні канікули для учнів гімназій та ліцеїв Івано-Франківська у 2022 році перенесли. Вони розпочнуться 24 або 25 грудня. За словами директорки департаменту освіти та науки міськради Вікторії Дротянко, канікули в учнів триватимуть до лютого.
- Рівне. У рівненських школярів класичних осінніх канікул не було. Їх об'єднали із зимовими. Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.
- Біла Церква. У Білій Церкві також скасували осінні канікули у школах. Школярі натомість відпочиватимуть довше взимку, повідомив начальник освіти та науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик