Канікули у школах Харкова триватимуть понад два тижні: коли відпочиватимуть діти

У школах Харкова канікули розпочнуться наприкінці грудня. Перший семестр триватиме до 29 грудня.

Опісля харківські школярі підуть на зимові канікули. Директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко розповіла, скільки діти відпочиватимуть від навчання.

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Коли канікули у школах Харкова

Поки у міській раді не бачать необхідності робити канікули тривалими, як у Києві.

Канікули у харківських школах триватимуть до 15 січня. Другий семестр розпочнеться 16 січня 2023 року,

– повідомила Деменко.

У київських школах, до слова, зимові канікули триватимуть місяць – із 25 грудня до 25 січня. Натомість літні канікули скоротять. Таким чином у Києві планують заощаджувати на опаленні навчальних закладів.

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