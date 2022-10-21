У школах Кіровоградщини змінюють графік осінніх канікул
Джерело:Суспільне
Війна Росії проти України суттєво впливає на освітній процес у нашій державі. А ракетний терор, який ворог застосовує протягом останніх двох тижнів, додає нових проблем.
Так, у навчальних закладах України намагаються економити світло та тепло. Тож у деяких регіонах змінюють графік канікул.
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На Кіровоградщині змінюють графік шкільних канікул
У Кіровоградській області департамент освіти ОВА рекомендує відтермінувати осінні канікули у школах. При цьому дітей можуть відправити відпочивати, якщо виникнуть системні перебої зі світлом та інтернетом.
Заступник очільниці освітнього департаменту Володимир Таборанський розповів, що з 17 жовтня на канікули підуть учні 37 шкіл у Новомиргородській громаді. З 24 жовтня канікули розпочнуться у ще 149 школах регіону.
Понад 40% шкіл області перебуватимуть на канікулах. Щодо термінів – визначають громади – один, два, чи три тижні вони триватимуть,
– уточнив чиновник.
У школярів Олександрії осінні канікули розпочнуться 31 жовтня. У Кропивницькому, Знам’янці та Світловодську осінні канікули об'єднають із зимовими.
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Як вчитимуться школярі у Рівному
У рівненських школярів класичних осінніх канікул не буде. Їх об'єднають із зимовими, повідомили у мерії. Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.
У Львові також змінять графік канікул
У Львові також вирішили перенести осінні канікули у школах. Усе задля того, аби діти навчались, коли надворі ще тепло. Таким чином у місті хочуть частково зекономити електроенергію. Школам пропонуватимуть перенести на пізніше осінні канікули.