У школах Кіровоградщини змінюють графік осінніх канікул

Війна Росії проти України суттєво впливає на освітній процес у нашій державі. А ракетний терор, який ворог застосовує протягом останніх двох тижнів, додає нових проблем.

Так, у навчальних закладах України намагаються економити світло та тепло. Тож у деяких регіонах змінюють графік канікул.

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На Кіровоградщині змінюють графік шкільних канікул

У Кіровоградській області департамент освіти ОВА рекомендує відтермінувати осінні канікули у школах. При цьому дітей можуть відправити відпочивати, якщо виникнуть системні перебої зі світлом та інтернетом.

Заступник очільниці освітнього департаменту Володимир Таборанський розповів, що з 17 жовтня на канікули підуть учні 37 шкіл у Новомиргородській громаді. З 24 жовтня канікули розпочнуться у ще 149 школах регіону.

Понад 40% шкіл області перебуватимуть на канікулах. Щодо термінів – визначають громади – один, два, чи три тижні вони триватимуть,

– уточнив чиновник.

У школярів Олександрії осінні канікули розпочнуться 31 жовтня. У Кропивницькому, Знам’янці та Світловодську осінні канікули об'єднають із зимовими.

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Як вчитимуться школярі у Рівному

У рівненських школярів класичних осінніх канікул не буде. Їх об'єднають із зимовими, повідомили у мерії. Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.

У Львові також змінять графік канікул