Так, в учебных заведениях Украины пытаются экономить свет и тепло. Так что в некоторых регионах меняют график каникул.

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В Кировоградской области меняют график школьных каникул

В Кировоградской области департамент образования ОВА рекомендует отсрочить осенние каникулы в школах. При этом детей могут отправить на отдых, если возникнут системные перебои со светом и интернетом.

Заместитель руководителя образовательного департамента Владимир Таборанский рассказал, что с 17 октября на каникулы пойдут учащиеся 37 школ в Новомиргородской общине. С 24 октября каникулы начнутся еще в 149 школах региона.

Более 40% школ области будут находиться на каникулах. Что касается сроков – определяют общины – одна, две, или три недели они будут продолжаться,

– уточнил чиновник.

У школьников Александрии осенние каникулы начнутся 31 октября. В Кропивницком, Знаменке и Светловодске осенние каникулы объединят с зимними.

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Как будут учиться школьники в Киеве

У ровенских школьников классических осенних каникул не будет. Их объединят с зимними, сообщили в мэрии. Школьники будут отдыхать предварительно с 26 декабря по 22 января включительно. Такие изменения в школьном процессе произойдут ввиду погодных условий.

Во Львове также изменят график каникул