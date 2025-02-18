Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Заклади освіти на Івано-Франківщині переводять на дистанційний формат
18 лютого, 16:37
2

Заклади освіти на Івано-Франківщині переводять на дистанційний формат

Марія Волошин
Основні тези
  • Заклади загальної та передвищої освіти на Івано-Франківщині переводять на дистанційне навчання через зростання захворюваності на ГРВІ та грип.
  • Триватимуть обмеження з 19 лютого по 4 березня.
  • Місцева влада рекомендує моніторинг ситуації та можливе зупинення роботи дитячих садків.

У закладах загальної та передвищої освіти на Івано-Франківщині змінюють формат навчання через різке зростання захворюваності на ГРВІ та грип. Вони працюватимуть у дистанційній формі. 

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.️ Таке рішення схвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Дивіться також Чи можуть керівники шкіл самостійно ухвалити рішення про карантин

На Івано-Франківщині заклади освіти переводять на дистанційку 

Триватимуть обмежувальні заходи з 19 лютого по 4 березня. Причина – різке зростання кількості хворих.

Комісія також рекомендувала органам місцевого самоврядування та ДУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" моніторити ситуацію і, у разі потреби, зупинити роботу дитячих садків.

А керівникам закладів вищої освіти – врахувати епідеміологічну ситуацію на початку навчального процесу та, якщо треба, запровадити дистанційну форму навчання.

А у закладах охорони здоров'я – обмежити відвідування пацієнтів та запровадити "масковий режим". 

Дивіться також "Ситуація різна": чи запровадять у школах Львова карантин

У школах України запровадили карантин

  • Чимало шкіл в Україні тимчасово змінюють формат навчання на дистанційний через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ.
  • Таке рішення ухвалили вже у багатьох регіонах.
  • Зміни стосуються закладів освіти у Львівській, Вінницькій, Київській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій та інших областях.
  • Детально можна прочитати за посиланням.