Заклади освіти на Івано-Франківщині переводять на дистанційний формат

У закладах загальної та передвищої освіти на Івано-Франківщині змінюють формат навчання через різке зростання захворюваності на ГРВІ та грип. Вони працюватимуть у дистанційній формі.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.️ Таке рішення схвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

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На Івано-Франківщині заклади освіти переводять на дистанційку

Триватимуть обмежувальні заходи з 19 лютого по 4 березня. Причина – різке зростання кількості хворих.

Комісія також рекомендувала органам місцевого самоврядування та ДУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" моніторити ситуацію і, у разі потреби, зупинити роботу дитячих садків.

А керівникам закладів вищої освіти – врахувати епідеміологічну ситуацію на початку навчального процесу та, якщо треба, запровадити дистанційну форму навчання.

А у закладах охорони здоров'я – обмежити відвідування пацієнтів та запровадити "масковий режим".

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