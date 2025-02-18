Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение руководительницы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищуктакое решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Продолжатся ограничительные меры с 19 февраля по 4 марта. Причина – резкий рост количества больных.

Комиссия также рекомендовала органам местного самоуправления и ГУ "Центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" мониторить ситуацию и, в случае необходимости, остановить работу детских садов.

А руководителям высших учебных заведений – учесть эпидемиологическую ситуацию в начале учебного процесса и, если надо, ввести дистанционную форму обучения.

А в учреждениях здравоохранения – ограничить посещение пациентов и ввести "масочный режим".

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