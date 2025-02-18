Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.️ Таке рішення схвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
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На Івано-Франківщині заклади освіти переводять на дистанційку
Триватимуть обмежувальні заходи з 19 лютого по 4 березня. Причина – різке зростання кількості хворих.
Комісія також рекомендувала органам місцевого самоврядування та ДУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" моніторити ситуацію і, у разі потреби, зупинити роботу дитячих садків.
А керівникам закладів вищої освіти – врахувати епідеміологічну ситуацію на початку навчального процесу та, якщо треба, запровадити дистанційну форму навчання.
А у закладах охорони здоров'я – обмежити відвідування пацієнтів та запровадити "масковий режим".
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У школах України запровадили карантин
- Чимало шкіл в Україні тимчасово змінюють формат навчання на дистанційний через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ.
- Таке рішення ухвалили вже у багатьох регіонах.
- Зміни стосуються закладів освіти у Львівській, Вінницькій, Київській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій та інших областях.
- Детально можна прочитати за посиланням.