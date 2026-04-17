17 квітня, 17:06
Не "фраппе" і не "шмєль": як правильно називати популярні кавові напої українською

Олеся Кух
Кава – це не лише напій, а й культурний феномен, що поєднує легенди, традиції, науку й мистецтво. А крім того – це назви, які в українській мові мають свій правопис.

До Міжнародного дня кави розповідаємо, як правильно називаються напої на основі кави українською, з посиланням на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Як правильно називати кавові напої?

17 квітня – Міжнародний день кави, або День еспресо, хоча таких днів в році кілька. Тому кавоманам нагадаємо про назви кавових напоїв, у яких можуть помилятися навіть у кав'ярнях. 

До речі, ви знаєте, що ще на початку ХХ століття заклад, де готували та подавали напій каву, називали – каварня. Так зафіксовано у тодішній пресі та літературі. А тому, що рослина, зерна і, відповідно, напій українською називається – кава.

Бо слово "кав'яр" в українській мові, яке більше співзвучне з "кав'ярня", означає ікру. Про перипетії такого словотвору ми писали раніше.

Саме слово "кава" прийшло до нас чи з від турецької "kahve", чи з арабської "qahwah". Тому:

  • не кофе – а кава;
  • не кофейня – а кав'ярня чи каварня;
  • не кофемолка – а кавомолка чи млинок для кави.

А от назви кави залежать від концентрації та кількості добавок: молока, вершків, віскі, морозива, льоду та інших. І всі вони переважно іншомовного походження. 

Тому, щоб запам'ятати правильні назви маємо застосовувати правила написання іншомовних слів. І тут керуємося "правилом дев'ятки", або Де Ти З'їСи Цю ЧаШу ЖиРу, яке пояснила мовознавиця Марія Словолюб: після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишемо "и", а не "і".

Ви точно куштували їх, і серед них є і ваш улюблений напій, а тепер знайте написання:

  • еспресо
  • американо;
  • капучино;
  • мокачино;
  • ристрето;
  • допіо;
  • айриш;
  • лате;
  • глясе;
  • раф;
  • флет-вайт;
  • френч-прес;
  • фільтр-кава;
  • мак'ято.

Крім того, в українських назвах відсутні подвоєння, тому – "еспрессо", "капуччіно", "моккачіно", "гляссе", "маккіато", "рістретто", то це помилки. 

Літо – не причина відмовлятися від кави через спеку, а привід придумати чи скуштувати холодні коктейлі на основі кави. І вони теж мають свої назви, які варто знати:

  • Еспресо-тонік комбінація кави та тоніка з льодом, популярна в Європі з 2007 року.
  • Айс-лате холодний лате з льодом, чудовий для спекотних днів.
  • Кава глясе десертний напій із морозивом.
  • Фрапе (не "фраппе") – збита холодна кава з молоком або вершками.
  • Джміль (не "шмєль") чи бамбл – коктейль з апельсинового соку та кави з льодом.

На вулиці весна – з теплом та цвітінням дерев, а тому це чудова нагода посмакувати кавою на літніх терасах закладів чи прогулятися парком зі стаканчиком кави.

Правильні назви кавових напоїв – не лише мовна норма, а й частина культури. Говоріть українською!