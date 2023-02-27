Києво-Могилянська академія позбудеться меморіальної дошки на честь російського вченого

Києво-Могилянська академія демонтує зі стіни свого закладу освіти меморіальну дошку, присвячену російському вченому Михайлу Ломоносову. Президент вишу повідомив, що відомий росіянин там навіть не працював.

Про це повідомив президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт. Він додав, що цю дошку передадуть до музею НаУКМА.

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За його словами, саме Вчена рада університету вирішила демонтувати пам'ятну дошку, присвячену російському вченому.

Ломоносов ніколи не працював в цьому виші

Сергій Квіт зазначив, що Михайло Ломоносов ніколи не працював у Києво-Могилянській академії.

"Ця дошка, встановлена у 1973 році, вводить в оману, згідно з поширеною радянською міфологією про цю особу", – написав він.



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