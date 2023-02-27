Києво-Могилянська академія позбудеться меморіальної дошки на честь російського вченого
Джерело:Сергій Квіт
Києво-Могилянська академія демонтує зі стіни свого закладу освіти меморіальну дошку, присвячену російському вченому Михайлу Ломоносову. Президент вишу повідомив, що відомий росіянин там навіть не працював.
Про це повідомив президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт. Він додав, що цю дошку передадуть до музею НаУКМА.
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За його словами, саме Вчена рада університету вирішила демонтувати пам'ятну дошку, присвячену російському вченому.
Ломоносов ніколи не працював в цьому виші
Сергій Квіт зазначив, що Михайло Ломоносов ніколи не працював у Києво-Могилянській академії.
"Ця дошка, встановлена у 1973 році, вводить в оману, згідно з поширеною радянською міфологією про цю особу", – написав він.
Раніше в Могилянці заборонили російську мову: деталі
- Наприкінці січня у стінах Києво-Могилянської академії заборонили вживати російську мову. Правило стосується усіх: викладачів, студентів, адміністрації, його прописали у нових Правилах внутрішнього розпорядку вишу.
- Президент вишу розповів, що серед колективу рішення ухвалили одностайно. У голосуванні також брали участь представники студентства, які поставились до такої позиції спокійно та з розумінням.
- Сергій Квіт пояснив, що нікого карати за вживання російської не будуть. Також ніхто не відстежуватиме, якою мовою спілкуються викладачі зі студентами.
- "Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру", – зазначив президент вишу. Все для того, щоб українізувати університет.
- Чимало українців погоджуються із рішенням заборонити російську мову у стінах Києво-Могилянки. Все ж не обійшлось і без ложки дьогтю, російськомовні вважають, що "це ганьба і порушення прав та свобод особистості".